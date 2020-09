Fans går amok over hed reunion: - Du er så sexet

Det tidligere stjernepar bestående af skuespillerne Brad Pitt og Jenniffer Aniston har endnu engang fået deres fans helt op at støde, efter de fredag havde en virtuel reunion, der bestemt ikke gik stille for sig.

15 år efter deres skilsmisse var Pitt og Aniston sammen med en lang række andre stjerner som Julia Roberts og Matthew McConaughey nemlig genforenet i et såkaldt 'table read', hvor de gennemgik manuskriptet til klassikeren 'Fast Times at Ridgemont High over Zoom for at samle ind til et godt formål.

Her stjal Brad Pitt og Jenniffer Aniston al opmærksomheden, da de skulle fremføre en særlig replik fra filmen - Aniston i rollen som Linda Barrett, mens Brad Pitt meget passende spillede rollen som Brad Hamilton.

Fans tror ikke deres egne øjne: Går AMOK over billeder

Under oplæsningen holdt 51-årige Aniston bestemt ikke igen og sendte følgende replik mod sin 56-årige eksmand, der var lutter smil.

- Hej, Brad. Du ved, at jeg altid har syntes, at du er sød. Jeg synes, du er så sexet. Vil du komme hen til mig?, siger Aniston henvendt til Brad Pitt, mens de andre deltagere ikke kunne holde latteren og smilene tilbage.

Netop det øjeblik har fået fans til at gå amok på internettet, hvor folk udtrykker begejstring over, at parret atter er genforenet.

Pitt og Aniston indledte også Zoom-mødet med at få indhentet lidt af det forsømte.

- Hej allesammen. Hej Aniston, lød det fra Pitt.

- Hvordan har du det?, spurgte han videre.

- Jeg har det godt, skat. Hvad med dig?, lød det fra Aniston.

- Jeg har det fint, sagde Pitt.

Det er første gang siden 2001, hvor de spillede sammen i serien 'Friends', at de to har været på skærmen sammen.

Se øjeblikket her.

Vakte opmærksomhed

Parret vakte i januar i den grad opmærksomhed, da de blev genforenet til SAG Awards i en kærlig omfavnelse, efter Pitt havde vundet en prisen for årets mandlige birolle.

Brad Pitt udtalte inden showet til en journalist, at han intet havde imod at løbe ind i sin ekskone.

Pitt og Aniston var i mange år et af de hotteste par i Hollywood. Foto: Lionel Cironneau

- Vi er gode venner.

Da han efterfølgende fik fortalt, at fans ville dø for at få et billede af de to sammen ved showet, tog han det da også i stiv arm.

Se også: Fans elsker det: 'Venner lader ikke venner spille'

- Ja, det ville så være den anden-vigtigste genforening i hendes år. Her tænker jeg selvfølgelig på 'Friends', jokede han.

Da Jennifer Aniston blev konfronteret med, at fans gerne så en genforening mellem parret, lo hun også bare.

- Det er hysterisk morsomt. Men ja, hvad skal de ellers tale om?, lød det.

Parret var gift fra 2000 til 2005, inden Brad Pitt forlod Aniston for skuespiller Angelina Jolie, som han siden også er blevet skilt fra.