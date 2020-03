Fans går amok over popstjernens nye vilde tatovering i panden

Popstjernen Aaron Carter har fået en tatovering, som flere mener, at han måske kommer til at fortryde

Den 32-årige popstjerne Aaron Carter har fået tatoveret sin kærestes fornavn 'Melanie' i panden. Navnet er skrevet lige over hans højre øjenbryn med store bogstaver. Om det er ægte tatovering eller ej, vides ikke med sikkerhed netop nu. Aaron Carter har nemlig ikke ind til videre bekræftet, at han har fået en ny tatovering.

Men der er ingen tvivl om, at mange af hans fans mener, at det er en ægte tatovering. De er nemlig gået amok i kommentarfeltet under det første billede af tatoveringen, der blev lagt ud på Instagram i går af Aaron Carters frisør Brandon Peach, der skrev følgende til billedet:

'Havde det virkelig sjovt med at hænge ud med denne fyr og giv ham sit lyse hår tilbage, der er hans signatur'

Følgere og fans er imidlertid fuldstændig ligeglade med Aarons hårfarve på billedet. Det eneste de fleste koncentrerer sig om er den nye tatovering i panden, hvor der med store bogstaver står 'Melanie'.

En Instagram-bruger skriver følgende: 'Virkeligt dumt træk. Det kommer du til at fortryde i fremtiden!!!'

En anden skriver: 'Flot frisure, men dum ansigts-tatovering'.

En tredje skriver: 'Jeg tænker bare på, når du engang i fremtiden igen er single'.

En fjerde skriver: 'Kun en ting er dummere end en piges navn på din krop. Det er en piges navn på dit ansigt. Denne fyr må være dummere, end han ser ud.'

En femte skriver. 'Tatoveringen ser ud, som om den er skrevet med en kuglepen. Men måske er det bare ikke et skarpt billede'.

Herunder har Aaron Carter lagt et billede af sig selv og sin kæreste Melanie ud på sin Instagram-profil:

Aaron Carter har faktisk kun datet sin nye kæreste Melanie Martin i tre måneder. Men nu er hendes navn pludselig placeret i hans pande.

Det er i øvrigt ikke mere end seks måneder siden, at Aaron Carter på Instagram viste billeder af sin første ansigts-tatovering. For kun to dage siden præsenterede han igen sin seks måneder gamle tatovering på Instagram. Den kan du se herunder: