Fans går amok over superstjernes nye look: Er det ægte?!

Superstjernen Madonna har angiveligt ladet de lyse lokker falde til fordel for en meget kortere og mørkere hårpragt.

I hvert fald hvis man skal tro det nyeste billede, hun har lagt op på sin Instagram-profil.

Her poserer hun sammen med en af sine døtre og viser den mørke og korte frisure frem.

'Men hvad hvis........', skriver den 60-årige superstjerne til billedet efterfulgt af en smiley med hjerter i øjnene.

Det nye look høster mange roser fra hendes fans. Flere er begejstrede for, at hun igen er blevet brunette, hvilket hun har været flere gange tidligere i sin lange karriere.

'Jeg elsker det. Så klassisk, og hun er altid så smuk', skriver en kvindelig fan.

'Wow! Du ser fuldstændig fantastisk ud! Næsten ligesom en ung Shalom Harlow. Men mere fantastisk', skriver en anden.

'Jeg elsker, at du har ændret din hårfarve til dit naturlige look. Du ser fantastisk ud, fornyet, yngre som dit hjerte og en god mor for alle englene i dit liv', fortsætter en tredje.

Er det ægte

Flere spekulerer dog også i, om håret egentlig er ægte, eller hvorvidt der blot er tale om en paryk. Især har flere lagt mærke til de mannequin-hoveder, man kan se i baggrunden af billedet.

'Det er en paryk. Men det betyder intet. Hun ligner alligevel en gudinde. Elsker dig for evigt', skriver en fan.

Det er langt fra første gang, at Madonna har skabt overskrifter for hendes udseende. For nylig begyndte der at florere rygter på de sociale medier om, at hun skulle have fået lavet implantater i numsen.

Det fik Madonna til at reagere.

'Jeg søger ikke desperat nogens accept. Jeg har ret til at bestemme over min egen krop ligesom alle andre, skrev hun på sin Instagram-profil.