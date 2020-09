Fans går bananas over nyt billede

Flere fans gik til tasterne, da de mente at kunne se en babybule på et af de seneste billeder, som 36-årige Khloe Kardashian har lagt på Instagram.

'Er hun gravid?', spørger én. 'Tænkte præcis det samme. Tillykke til hende,' svarede en anden.

Ikke alle kunne dog se det, hvilket førte til skænderier mellem fansene.

'Forstår du ikke for krænkende og smertefuldt det er, hvis hun ikke er gravid?,' lød det fra en fan.

Kan du også se det på billedet?

Khloe overraskede også sine fans, da det for kort tid siden blev afsløret, at hun havde fundet sammen med Tristan Thompson igen - selvom han har været hende utro to gange.

Da parret i forvejen har et barn - og nu er sammen under lockdown - puster det liv i gløden til de nye rygter.

Slut efter 14 år

For nyligt kom det frem, at Kardashian-klanens realityshow stopper efter 14 år.

'Det er med et tungt hjerte, at vi tog den svære beslutning som en familie at sige farvel til 'Keeping up with the Kardashians',' skrev de blandt i et opslag delt på deres forskellige profiler.

Familien takkede de tusindvis af folk og virksomheder, som hjalp til at bringe realityshowet til livs.

'Vi vil altid værdsætte de vidunderlige minder og utallige folk, vi mødte undervejs.'

Ekstra Bladet har samlet nogle af den pompøse families vildeste øjeblikke:

