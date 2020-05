Fans i chok over skuespillers mor: 'Er det hans søster?'

Ingen er naturligvis uenig i, at brødrene Hemsworth ser utrolig godt ud. Nu mener fans, at de har det fra deres mor

Søndag kunne man på de sociale medier spotte flere kendte, der overøste deres mødre med søde ord og fine billeder i forbindelse med mors dag.

En af dem var Chris Hemsworth, der er bedst kendt for sin rolle som Thor i 'Avengers', som viste et billede frem af sin mor Leonie.

'Glædelig mors dag til alle de fantastiske mødre derude, vi hylder jer!', skrev den 36-årige skuespiller til billedet.

Og fans af skuespilleren var ikke længe om at kommentere, at de var chokerede over, hvor godt moderen til de tre kendte skuespillere Liam, Luke og Chris Hemsworth holder sig.

'Det ligner jo hans søster', skriver en til billedet af den 60-årige kvinde.

'Din mor og kone ligner jo, at de er på samme alder, og det er altså ikke for at sige noget negativt om din smukke kone', skriver en anden.

'Din mor ser SÅ ung ud. Jeg ved, det er kliché, men hun ligner din søster. Det er nogle gode gener', skriver en tredje.

Det er heller ikke første gang, at skuespillernes forældre er blevet rost.

Tidligere har Chris Hemsworth lagt et billede ud af familien, hvor fans også roste forældrene for deres flotte og ungdommelige ydre.