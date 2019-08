Fans i 'sorg' over lille forandring hos verdensstjerne

Flere fans rundt omkring i verden er i 'sorg' og 'chok' over, at den 29-årige verdensstjerne, Dakota Johnson, kendt fra filmen 'Fifty Shades of Grey' har mistet sit karakteristiske lille mellemrum mellem fortænderne.

I et nyligt talkshow 'The Tonight Show' med Jimmy Fallon afslører Dakota Johnson med et glimt i øjet, at hun deler sine fans store sorg over, det nu manglende mellemrum mellem sine fortænder.

- Jeg ville virkelig have sat pris på, hvis jeg havde fået lov til at være i fred, griner den 29-årige Dakota Johnson, der fik sit store verdensgennembrud i rollen som Anastasia Steele i den populære film 'Fifty Shades of Grey'. Hun var dog i forvejen kendt for sin rolle som Kate Fox i tv-serien 'Ben og Kate'.

Det skriver flere medier heriblandt Page Six

Til venstre i billedet ses Dakota med sit lkendte ille mellemrum mellem fortænderne. Og til højre på et helt frisk billede er det pist forsvundet. (Foto: Ritzau Scanpix)

Der var flere fans, der undrede sig over, om Dakota Johnson havde været til tandlægen for at få fjernet mellemrummet mellem fortænderne. Interessen for verdensstjernens tandsæt var under alle omstændigheder stor på eksempelvis Twitter,

En bruger skrev følgende:

'Jeg har netop fundet ud af, at den eneste person, der burde have et mellemrum mellem fortænderne, har fået fjernet det. Vær så venlig at sende penge til mig i denne svære tid',

Logged on to find out tha Dakota Johnson, the only person who should have a gap in their teeth, got rid of hers... please Venmo me during this difficult time pic.twitter.com/7W8h3nT4L6 — hot girl midsommar (@amymarieberger) August 3, 2019

En anden skriver:

'Det er det sørgeligste, som jeg nogensinde har oplevet. Hvil i fred siger jeg til Dakota Johnsons mellemrum.'

This is the saddest i’ve even been. RIP Dakota Johnson’s tooth gap pic.twitter.com/wFN3C8u0xu — sam aldred (@asofmor) August 3, 2019

En tredje bruger skrev, at hun overvejede at tage en sygedag fra arbejdet på grund af det manglende mellemrum mellem fortænderne:

'Jeg sørger over, at Dakota Johnson har fået lavet sit mellemrum mellem tænderne. Måske er det en lovlig grund til at blive hjemme fra arbejde.'

is grieving over dakota johnson fixing her tooth gap a valid reason to not work — iana murray (@ianamurray) August 2, 2019

Her ses Dakota Johnson i en fræk scene fra filmen 'Fifty Shades of Grey', hvor hun spillede overfor Jamie Dornan. (Foto: Focus Features)

Overfor Jimmy Fallon afslører Dakota Johnson i øvrigt, at hun har haft en tandbøjle bag sine fortænder, siden hun var 13 år gammel. Og da den for nylig blev fjernet, så forsvandt mellemrummet mellem tænderne af sig selv.

Dakota her med mellemrum mellem tænderne og dyb udskæring. (Foto: Ritzau Scanpix)