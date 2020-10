Fans i svime over 63-årig stjerne

Melanie Griffith optræder i vovet pink-farvet undertøj for at samle penge ind til kræftforskning - se billedet her

Adskillige af den 63-årige verdensstjerne Melanie Griffiths 513.000 følgere var ved at falde i svime i beundring over, at Melanie Griffith onsdag på Instagram sprang ud i pink-farvet undertøj i sit eget badeværelse i Los Angeles.

'Wow. Du er smuk. Du er fræk. Du er sexet. Du ser hamrende godt ud.'

Det er blot nogle få af de mange rosende ord til den 63-årige Melanie Griffith, der har en lang og fornem filmkarriere bag sig. Hun er i øvrigt kendt for sine langvarige ægteskaber med Hollywood-stjernerne Don Johnson og Antonio Banderas.

Melanie Griffith viste sig frem i undertøjet for at samle penge ind til kræftforskning. En vis procentdel af overskuddet fra salg af undertøjet vil gå til kræftforskning.

Melanie Griffith ses her sammen med sin eksmand Don Johnson og deres fælles datter Dakota Johnson, der fik sit store gennembrud i filmen 'Fifthy Shades of Grey'. Foto: Shutterstock

For kun to år siden afslørede Melanie Griffith i et stort interview med magasinet InStyle, at hun havde fået fjernet hud fra sin næse i forbindelse med, at hun fik konstateret hudkræft.

- Det er en skræmmende oplevelse for en skuespillerinde, når man er afhængig af sit ansigt i forbindelse med sit arbejde, forklarede Melanie Griffith og tilføjede, at hun i filmbranchen ikke længere blev set på som den smukke og lækre kvinde på grund af sin alder.

- Det er anderledes, når man er blevet ældre. Og jeg er gammel. Jeg mener det ikke på en negativ måde. Det er bare anderledes. Der er en forskel mellem at være 'hot' som ung og 'hot' som gammel, forklarer Melanie Griffith.

Herunder kan du se tre billeder fra dengang en noget yngre Melanie Griffith var 'hot' som ung: