Fans overrasket over stjernes usædvanlige nøgenbillede

47-årige Erika Jayne også kendt fra reality-serien 'The Real Housewifes of Beverly Hills' deler usædvanligt frækt billede på Instagram

Skuespilleren og sangerinden Erika Jayne har i den grad overrasket sine mange fans på Instagram med et usædvanligt billede, hvor hun er helt nøgen bortset fra et par stiletter.

Erika Jayne har fået både ris og ros for billedet, der uden tvivl kan beskrives som provokerende.Billedet blev taget for nylig i forbindelse med en foto-serie, som Erika Jayne skulle lave.

Det skriver flere medier heriblandt Hollywood Life

Til billedet skriver Erika kort og godt: 'Forretningsmæssigt afslappet'.

På billedet står den nøgne Erika med ryggen og bagdelen til kameraet, mens hun sammen med tre andre personer kigger på et eller andet på et bord, måske nogle billeder. Men ingen af de tre andre personer i arbejdssituationen ser ud, som om de har noget imod den nøgne Erika. De virker fuldstændigt naturlige, som om det bare er endnu en dag på kontoret.

Kommentar fra kollega

Det usædvanlige billede har fået mere end 124.000 likes, og mange af hendes følgere kan sagtens se humoren i billedet. Hendes kollega fra 'The Real Housewifes of Beverly Hills', Lisa Rinna skriver f.eks. i en kommentar:

'Smiler du til mig?'.

En fan skriver:

'Det er det bedste billede, jeg nogensinde har set.'

En anden skriver:

'Jeg er vild med dine sko'.

Men der var også stærkt kritiske røster blandt de mange fans.

En fan skrev blandt andet:

'Jeg kan ikke forstå, hvorfor det her er nødvendigt. Du er sådan en talentfuld og smuk kvinde, der nu er faldet ned til et stadie, hvor kun en nybegynder kan befinde sig.'

En anden skrev:

'Der er masser af unge piger og kvinder, der ser det her. Vil du ikke være så venlig at tænke lidt over, hvordan du fungerer som et forbillede! Er du en pornostjerne eller hvad?'

Erika Jayne har haft en flot karriere, hvor hun har satset på både sang, skuespil og reality-tv. Hendes debut-single 'Roller Coaster' blev nr. 1 på musiklisten 'Billboard Dance Club Songs' i 2007. Hun har efterfølgende haft ni andre numre som nr. 1 på listen. i 90' erne startede hun sin karriere som skuespiller. Hun har blandt andet medvirket i 'Law and Order' og 'High Incident' samt 'The Young and Restless'. Men mest kendt blev hun nok for sin deltagelse i det populære reality-tv-program 'The Real Housewifes of Beverly Hills'.