Fans raser over 'afslørende' kjole

Amanda Holden fra 'Britain's Got Talent' valgte under lørdagens show, at tage en så nedringet kjole på, at det fik flere fans til at klage over programmet

En glitrende marineblå kjole har fået både måbende, nysgerrige og vrede fans til tasterne.

'Britain's Got Talent'-vært Amanda Holden er kommet i urede, efter hendes valg af påklædning, som flere fans mente var over grænsen.

Siden lørdagens udsendelse har adskillige fans berettet om, kjolen var så nedringet, at man kunne se hendes brystvorter, hvilket afledte hele 277 klager, skriver Daily Mail.

Flere fans mente, at det var højest upassede at have sådan en kjole på til et familieprogram.

Op til programmet viste hun det også frem på Instagram.

Amanda Holden er kendt for at eksperimentere med kjolerne, og det fik også sidste år fans til at klage over et kjole-valg, der blev dømt upassende.

Her fortalte Amanda Holden, at hun da er glad for, at hendes figur stadig kan tiltrække opmærksomhed.

- Jeg elsker at folk stadig taler om mine trætte gamle bryster, og jeg er næsten 50, sagde hun til magasinet You.