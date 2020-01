Fans tror ikke deres egne øjne: Går AMOK over billeder

Er Brad Pitt og Jennifer Aniston ved at finde sammen igen? Det lader i hvert fald til, at fans af parret på internettet tror på genforeningen

Det er nærmest ved at være et ugentligt ritual for Jennifer Aniston, men endnu en gang har den 50-årige skuespiller formået at få hele internettet til at tale om hende.

Det sker efter dette års SAG Awards, hvor hun blev genforenet med sin eksmand Brad Pitt i, hvad der må siges at være en meget kærlig omfavnelse.

Parret var gift fra 2000 til 2005, inden Brad Pitt forlod Aniston for Angelina Jolie.

Nu er de begge to singler igen, og der er i hvert fald ingen tvivl om, at internettet tror, de to er ved at finde sammen igen.

Fans har fået en stor drøm opfyldt. Foto: Getty Images/Emma McIntyre

Ved showet vandt Brad Pitt prisen for bedste mandlige birolle, og det var under hans tale, at fans først spottede, at Jennifer Aniston reagerede, da han nævnte, at han ville sætte et billede på sin Tinder-profil, hvor han holdt sin nyeste pris.

Kort efter blev det Jennifers tur på scenen, hvor hun vandt en pris for sin rolle i serien 'Morning Show'.

Her blev der naturligvis filmet på Brad Pitt, der stod backstage og så sin eks modtage prisen, mens han tydeligt smiler og ler, mens han kigger på tv-skærmen.

Da parret kort efter genforenes backstage med hver deres pris, er der kun smil, kram og glade miner at spore hos dem.

Specielt et billede, hvor Brad Pitt holder fast i Jennifer Anistons håndled har fået folk helt op i det røde felt, for hvad kan det dog betyde?

Specielt dette billede har fået fans til at gå helt amok. Foto: Getty Images/Emma McIntyre

Glade for at se hinanden

Brad Pitt udtalte inden showet til en journalist, at han intet havde imod at løbe ind i sin ekskone.

- Vi er gode venner.

Da han efterfølgende fik fortalt, at fans ville dø for at få et billede af de to sammen ved showet, tog han det da også i stiv arm.

- Ja, det ville så være den anden-vigtigste genforening i hendes år. Her tænker jeg selvfølgelig på 'Friends', jokede han med reference til Jennifers billede på Instagram, der fik alle fans til at gå amok.

Da Jennifer Aniston blev konfronteret med, at fans gerne så en genforening mellem parret, lo hun også bare.

- Det er hysterisk morsomt. Men ja, hvad skal de ellers tale om? lød det.

Om der er noget mellem det tidligere ægtepar, må tiden vise.

Største ønske

De er hvert fald begge to ledige på markedet - og fans fik deres store ønske opfyldt, da de to blev genforenet ved SAG Awards.

På Twitter har flere da også givet til kende, hvad de mener om det søde øjeblik.

'Tak til Brad og Jen for at hjælpe mig til at føle noget igen', skriver en.

'Jeg ved godt, han ikke fortjener hende .. men Brad og Jen!', skriver en anden efterfulgt af en video, hvor skuespillerne fra 'Friends'-serien hopper op og ned.

'Jeg hader at være den person ... men helt ærligt. De billeder af Brad og Jen', skriver en tredje efterfulgt af hjerter.