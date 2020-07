Far styrer Britney: Nu reagerer moren

Britney Spears' mor har bedt om at modtage alle informationer, der vedrører Britneys aktiver og økonomi

Hun var prinsessen af pop i en lang periode, men karrieren vendte på en tallerken, i takt med at skandaler og mentale sammenbrud begyndte at fylde mere end musikken.

Der har i et stykke tid været stille omkring sangerinden, men nu har hendes mange fans fået hende tilbage i rampelyset med hashtagget #FreeBritney. Flere af hendes fans er nemlig begyndt at spekulere i, om hun bliver holdt fanget mod sin vilje.

Deres mange spekulationer bunder i, at Britney Spears juridisk set ikke har haft kontrol over sit liv eller sin formue de sidste 12 år. Det er hendes far, der har styret slagets gang.

Men nu er der flere, der vil have indsigt i hendes aktiver og økonomi.

Britneys mor, Lynne Spears, har angiveligt indgivet en juridisk anmodning om at få indsigt i Britneys økonomi.

Det skriver Independent.

Lynne Spears bad om at blive underrettet om alle forhold, der vedrører Britneys aktiver og økonomi. Hun ønsker nemlig at være involveret i hendes enorme formue.

Selvom Britney Spears er en kvinde på 38 år, har hendes far, Jamie Spears, en slags værgeordning, man typisk bruger i forbindelse med at beskytte personer, der ikke er i stand til at tage vare på sig selv.

Efter hun blev indlagt på psykiatrisk afdeling tilbage i 2007, fik hendes far i 2008 det juridiske ansvar for næsten alt, hvad Britney Spears foretager sig.

Værgeaftalen er forlænget indtil 22. august i år, hvor den skal vurderes igen.

