Farvel til silikonen

Den amerikanske tv-personlighed og model Chrissy Teigen har truffet en drastisk beslutning.

Efter mange år med ekstra fylde i barmen, vil hun tilbage til sit naturlige look. Derfor har hun besluttet at få fjernet implantaterne i sine bryster.

På Instagram fortæller den 34-årige skønhed selv om beslutningen.

'Jeg postede, at jeg fik en covid-test på Twitter, da jeg snar skal opereres. Mange mennesker er forståeligt nok nysgerrige, så jeg siger det her: Jeg skal have taget mine bryster ud'.

I opslaget skriver Chrissy Teigen også, at hun har været glad for sine silikonebryster i den tid, hun har haft dem.

'De har været gode for mig i mange år, men jeg er færdig med dem. Jeg vil gerne kunne lyne en kjole i min størrelse og ligge på maven behageligt', skriver hun videre.

Hun understreger, at hun, efter hun får fjernet silikonen, stadig vil have bryster. De vil bare være naturlige og 'ren fedt'.

Tilbage i marts indrømmede Chrissy Teigen for første gang nogensinde, at hun har plastik i barmen.

Modellen, der er gift med musikeren John Legend, har holdt indgrebet hemmeligt i godt og vel 15 år.

- Ja, jeg fik lavet mine bryster, da jeg var omkring 20 år gammel, indrømmede hun til online-magasinet Glamour.

Chrissy Teigen, der fik sin modeldebut på forsiden af Sports Illustrated, fortæller, at de var i arbejdsøjemed, at hun lod sig operere.

- Det var mest for en badedragt-ting. Jeg tænkte, at når jeg skal posere, mens jeg ligger på ryggen, så vil jeg gave have, at de var frække! Men så får man børn, og de bliver fyldt med mælk og så punkterer de, så nu er jeg på den, sagde hun den gang.