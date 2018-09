FBI har fundet stjålne røde sko fra verdensberømt film

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, har under en undercover-operation fundet Judy Garlands ikoniske, røde sko fra 'Troldmanden fra Oz'.

Det skriver blandt andet den britiske avis The Guardian.

Den nu afdøde sangerinde og skuespiller Judy Garland bar skoene i sin rolle som Dorothy i musicalfilmen, og skoene har i årevis været betragtet som en af filmhistoriens mest berømte og værdifulde rekvisitter.

For 13 år siden blev skoene stjålet fra Judy Garland Museet i Grand Rapids i Minneapolis.

Det var et forsøg på afpresning af skoenes ejere, som bragte FBI på sporet af det forsvundne fodtøj.

Specialagent Christopher Dudley, som har ledt sko-efterforskningen, siger ifølge The Guardian, at 'vores første prioritet var at skaffe skoene sikkert tilbage'.

Skoene har opnået nærmest mytisk status. Foto: Ed Zurga/AP

Flere involveret i tyveri

Ifølge FBI-manden har man identificeret flere mistænkte i sagen, som både omfatter det oprindelige tyveri og afpresningsforsøget. Efterforskningen af de involverede fortsætter nogen tid endnu.

Skoene blev i 2005 udlånt til Grand Rapids-museet af film-objekt-samleren Michael Shaw.

Af sikkerhedsårsager foreslog museet, at man hver nat ville gemme skoene væk fra udstillingen, men det afslog Michael Shaw, fordi det ville slide på skoene. Desuden mente han, at museets sikkerhedsniveau var tilstrækkeligt højt til at forhindre tyveri.

Shaw tog fejl, og en morgen i august 2005 havde nogen smadret montren og fjernet skoene fra museet. Alarmen var ikke gået igennem til politiet.

- Det største, som nogensinde er overgået vores museum, var, da skoene blev stjålet. Vi græd bogstavelig talt, sagde Jon Miner, en af museets grundlæggere, ovenpå tyveriet til lokalradiostationen KQDS.

Udover de ikoniske røde sko, som Judy Garland bærer i sin rolle i den amerikanske musical/fantasy-film fra 1939, husker mange nok den Oscar-belønnede kendingsmelodi 'Over the Rainbow', som Dorothy Gale synger i filmen. Foto: AP

Mistænkte forsikringssvindel

Skoene, som blev stjålet fra Minnesota-museet, var forsikret for en million dollar (knap 6,5 millioner danske kroner, red.).

Efter tyveriet sagsøgte forsikringsselskabet Michael Shaw, som man mistænkte for forsikringssvindel, men sagen endte i 2007 med et forlig, som gav Shaw 800.000 dollar.

Dorothys fodtøj har opnået nærmest mytisk status i filmverden, og der menes ifølge The Guardian at have været syv par, som Garland brugte under filmoptagelserne.

I en periode tilhørte de fleste par kostumedesigneren Kent Warner. Den excentriske filmelsker fyldte sit hjem op med film-genstande, han anskaffede sig, mens han arbejdede i Hollywood.