Fejrer fødselsdag - Fuldstændig nøgen

Den amerikanske skuespiller Gwyneth Paltrow har valgt at fejre sin 48 års fødselsdag på en helt særlig måde.

Nemlig ved at smide alt sit tøj, få taget et billede af det og smide det op på sin Instagram-profil.

'I intet andet end mit fødselsdagsoutfit i dag', skriver hun til billedet, der på kort tid har fået næsten 800.000 likes.

Under billedet vælter det ind med rosende ord fra hendes mange følgere, men også fra hendes kendte venner og kolleger.

For eksempel fra 'Venner'-skuespilleren Courteney Cox.

'Tillykke med fødselsdagen. Sikke en smuk kvinde du er, og du er inspirerende på mange måder', lyder det fra skuespilleren.

'Tillykke. Jeg elsker denne afdæmpede måde at fejre det på', skriver sangerinden Katy Perry.

Også Paltrows 16-årige datter, Apple, har reageret på opslaget, hvor hun med et grin skriver 'MOR'.

Se billedet herunder:

I anledning af Paltrows fødselsdag har hendes mand, instruktøren Brad Falchuck, også sendt hende en rørende hyldest på sin Instagram-profil.

'Denne her badass er 48 i dag. Hun laver pizza fra bunden, hun kommer aldrig for sent til cocktails, hun får det til at se nemt ud at se godt ud, og hun er aldrig bange for at sætte et røvhul på plads', skriver han og fortsætter:

'Hun får venner til at føle som familie, og familie til at føles som venner. Tro mig, hun er den bedste. Tillykke med fødselsdagen. Jeg elsker dig', skriver han blandt andet.

Det vælter ind med reaktioner, efter Paltrow har vist sin nøgne krop frem på Instagram. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Paltrow og Falchuck har været gift siden 2018. Tidligere har Paltrow været gift med sangeren Chris Martin, som hun har børnene Appel og Moses Martin med.