Fejrer fødselsdag med bikini-video

Courteney Cox, som er kendt for sin rolle som Monica Geller i tv-serien 'Venner', springer ind i et nyt år iført en sort bikini.

I anledning af sin 56-års fødselsdag har tv-stjernen delt en video af sig selv, der i slowmotion springer på hovedet i vandet, med teksten:

'Yndefuldt dykkende ind i det næste år'.

Hun tilføjer dog et selvironisk #oaf, som betyder en klodset eller akavet person, og hun klarer da heller ikke springet helt så yndefuldt, som teksten ellers antyder.

Trods springets lettere kiksede slutning er Cox' over 9,6 millioner følgere på Instagram begejstrede for den humoristiske fødselsdagshilsen.

'Hvad er hemmeligheden bag, at du ser så smuk ud?, spørger en, mens en anden skriver:

'56 og du ser stadig fantastisk ud!Tillykke med fødselsdagen Courteney!'.

Courteney Cox i bikini er ikke et helt uvant syn. Her er skuespilleren fotograferet i 2017. Foto: Ritzau Scanpix

Også den ligeledes 56-årige kollega fra 'Venner' Lisa Kudrow, som spillede Phoebe Buffay, ønsker Courteney Cox tillykke med dagen.

I en lykønskning på sin Instagram-profil kalder Lisa Kudrow hende sin 'geniale, generøse, pragtfulde, jordbundne, dejlige, gode VEN' med tydelig henvisning til tv-serien og slutter af med et 'jeg elsker dig'.

Fans af tv-serien kan inden længe se frem til en genforening mellem de seks elskede karakterer Monica, Phoebe, Rachel, Joey, Chandler og Ross.

I februar blev det annonceret, at producenterne bag 'Venner' arbejder på at stable et nyt afsnit på benene, som dog er udskudt på grund af coronavirus.

Foruden de seks venner huskes serien også for de mange elskede (og forhadte) biroller som for eksempel Gunther og Janice, som du kan læse mere om her (+).