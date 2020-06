Fem år efter transformation: - Du er vores helt

Der er ingen tvivl om, at Kardashian/Jenner-klanen er en af verdens mest berømte familie. Familien blev kendt for realityserien 'Keeping up With The Kardashians', som blev sendt for første gang tilbage i 2007.

Dengang var det en sammenbragt familie med mor og far og 10 børn, hvoraf kun otte af dem var en del af serien.

Hverdagen vendt op og ned

Nu ser hverdagen lidt anderledes ud for familien, for mor-Kris og far-Bruce er blevet skilt for år tilbage og Bruce er blevet til Caitlyn. Det var noget af et chok for familien og resten af verden, som følger med på sidelinjen.

Men familien ser ud til at være meget tilfredse med den forvandling Caitlyn har været igennem. Det er nu fem år siden at faderen annoncerede sit kønsskifte på forsiden af Vanity Fair.

Det er ikke kun Caitlynn, som har været under kniven i familien. De resterende medlemmer af Kardashian/Jenner-klanen har også ændret deres ellers smukke udseende en del (+).

Deres mening var vigtig

Til bladet fortæller den tidligere Oplympiske guldmedaljevinder, at det var vigtigt for ham, at alle hans 10 børn (seks biologiske og fire bonusbørn, red.) var med på det.

- Ærligt talt, hvis en af dem havde haft et problem med det, så ville jeg ikke have gjort det, fortæller den 70-årige Caitlyn Jenner til People.

Sit sande jeg

For to af de mange kendte børn, Kendall og Kylie Jenner, så har deres fars transformation kun bragt dem tættere.

- Min far har altid været en kæmpe inspiration for mig, lige fra at vinde guldmedalje i OL til at blive flycertifikat, fortæller kosmetik-mogulen Kylie Jenner på 22 år og fortsætter:

- Men det mest inspirerende har været at se hende udleve sit sande jeg.

Sådan så familien ud, da Caitlynn endnu ikke havde ladet sit sande jeg komme frem. Foto: Getty Images

Bedre forhold

Storesøsteren Kendall Jenner er fuldstændig enig.

- Da min far sprang ud som transkønnet, blev vores forhold bedre, fortæller den 24-årige supermodel Kendall Jenner.

- Hun kunne endelig være ærlig overfor mig. Vi kunne tale om de dybe følelser, hun følte igennem den tid. I løbet af min opvækst, var min far aldrig rigtig den, man kunne tale om følelser med, så det er virkelig et stort skridt for os, fortæller modellen.

Fars pige

Som fars pige, som Kendall Jenner beskriver sig selv, så bruger hun meget tid sammen med sin far.

- Hun har levet så mange fantastiske liv i løbet af en livstid, fortæller hun.

- Vores helt

Caitlynn tog et kæmpe skridt for fem år siden, da hun valgte at vise sig i offentligheden for første gang som Caitlynn og ikke den tidligere sportsstjerne Bruce Jenner.

- At stå på sidelinjen og se, hvor modig min far er, har lært mig at elske, det jeg elsker, og ikke skamme sig over det, fortæller hun-.

De to succesfulde søster er fuldstændige enige, når de siger:

- Hun er vores helt.