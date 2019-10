Festlig og fræk bytur: Fejrer indtjening på 75 millioner

Leigh-Anne Pinnock og Jade Thirlwall fra det populære britiske pigeband 'Little Mix' var tirsdag aften en tur i byen for at fejre, at deres band sidste år havde tjent hele 75 millioner kroner.

Pigerne er i forvejen kåret som det band, der i britisk X Factor-historie har indtjent flest penge, siden de i 2011 vandt X Factor.

Efter de som den første gruppe dengang vandt X Factor, er succesen fortsat. De fire piger har siden 2011 indtjent sammenlagt 251 millioner kroner.

Det skriver flere medier heriblandt The World News, The Sun og Daily Mail

I forbindelse med tirsdag aftens festlige bytur var både Leigh-Anne og Jade iklædt outfits, der ikke efterlod meget til fantasien.

Leigh -Anne lagde et billede ud på Instagram og skrev følgende:

'Min medsammensvorne. Endnu engang en fantastisk fest.'

Som en lille detalje kan det nævnes, at pigerne ikke har brugt alle deres penge. De har nemlig ud af deres samlede formue udbetalt sig selv en løn på ca. 13 millioner kroner hver.

Little Mix, der består af Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock og Jade Thirlwall, skal i øvrigt optræde på koncertstedet 'The O2' i London senere i denne måned.