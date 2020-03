Fik en halv million likes på fire timer

Tidligere i dag lagde den britiske model Demi Rose to billeder ud på sin Instagram, hvor hun er iklædt en bodysuit i leopardmønster. Billedet fik i løbet af kun fire timer mere ned en halv million likes.

Til billederne skrev Demi Rose kort og godt: 'Wild spirit' - der på dansk kan oversættes til 'vild ånd'.

I opslaget skriver Demi Rose også navnet på den berømte fotograf Brendan Forbes, hvilket insinuerer, at han har taget billederne på en fotooptagelse i Miami i staten Florida i USA.

Mange af Demi Roses 13,3 millioner følgere kommenterede straks opslaget med rosende ord:

En følger skrev følgende: 'Demi Rose. Du er den mest smukke rose i hele verden'.

En anden skrev: 'Du er forbløffende dejlig'.

En tredje skrev: 'Du er virkelig smuk. Jeg elsker de billeder'.

En fjerde skrev: 'Er du sikker på, at du er ved at fylde 25 år'.

Den 24-årige britiske model har gennem de sidste par måneder rejst rundt i USA for at fremme sin model-karriere.

For kun to dage siden lagde Demi Rose et billede ud på Instagram, hvor hun talte om sin kommende fødselsdag:

'20 dage til min fødselsdag....25 er snart på vej'.