Fik lavet bryster: Mister millioner

Et sæt større bryster og en fedtsugning kommer til at koste rapperen Cardi B mange, mange penge, siger hun

Rapdronningen Cardi B er ked af, at hun efter flere skønhedsoperationer må aflyse en række koncerter i USA.

Det fortæller hun i en live-video på Instagram, der siden hen er endt på YouTube, hvor hun understreger, at det ikke er med sin gode vilje, at hun har aflyst flere koncerter.

- Jeg hader at aflyse shows, for jeg elsker penge. Jeg er afhængig af penge. Og jeg tjener mange penge på de shows. Jeg aflyser shows for millioner af dollars, siger 26-årige Cardi B, hvis borgerlige navn er Belcalis Marlenis Almánzar.

Rapperen er kendt for at være hudløs ærlig. Hun har tidligere åbent fortalt om alt fra sin fortid som stripper, om sin fødselsdepression efter datteren Kulture Kiari Cephus kom til verden, til sit brud - og efterfølgende genforening - med sin mand, rapperen Offset.

Roskilde Festival havde booked Cardi B til at spille på festivalen i 2018, men hun aflyste på grund af graviditet. Foto: Shutterstock

Ligeledes har hun været ærlig omkring sine skønhedsoperationer.

Og grunden til, at 'Money'-rapperen alligevel aflyser en række koncerter, er, at hun for nylig har været under kniven og fået en fedtsugning og lavet sine bryster større.

Gør hvad hun vil

Da hendes krop stadig er ved at hele, har lægen anbefalet hende at tage den med ro for en stund.

- Men altså, sundhed er rigdom, så jeg må gøre, hvad jeg må gøre.

- Mine bryster skal fucking hele, og det er, hvad det er, siger hun.

Cardi B i august få uger efter sin datters fødsel sidste år. Foto: Caro Allergri/Ritzau Scanpix

Det er tilsyneladende ikke alle, der forstår hendes prioritering og valg om sin krop. Men det er hun sådan set ret ligeglad med.

- 'Du er doven, du burde bare træne, dit og dat'. Men ved du hvad, jeg gør, hvad fuck jeg vil med min krop. Lad mig sige dig det, jeg gør, hvad fuck jeg vil. Jeg har ikke tiden og dagen som dig. Mit job som underholder er et 24 timers job, siger hun og fortsætter:

- Så nej, jeg har ikke tid til at træne. Og jeg vil have specifikke ting, hvor jeg ved, at ligegyldigt, hvor meget jeg træner, bliver det ikke ordnet. Som mine bryster, lige meget hvor meget jeg træner, vil de ikke løfte sig selv. Så ja, jeg bliver nødt til at få fucking operationer, lyder det fra rapperen, der ikke sparer på attituden.

Undskyldning

Cardi B har dog ikke kun sig selv i hovedet - hun tænker også på sine fans.

- Jeg vil virkelig gerne undskylde til mine fans, siger hun og uddyber:

- Jeg sagde til de folk, der bookede mig, at de i god tid skulle fortælle, at jeg ville aflyse koncerterne. Jeg vil bare sige, at jeg er ked af det, venner.

Hun har aflyst flere koncerter i USA.

Umiddelbart ser det ud til, at hun stadig kommer forbi Roskilde Festival og giver koncert på Orange Scene onsdag 3. juli.