Fik stjålet ur til 1,5 millioner kroner

Hvis man har fulgt med i den verdenskendte realityserie 'Keeping Up with the Kardashians', er der ingen tvivl om, at man ved, hvem Jonathan Theban er.

Han har nemlig som en af Kim Kardashians bedste venner været med i tv-serien i samtlige 18 sæsoner, siden realityserien startede i 2007.

Nu afslører den 46-årige Jonathan Cheban, at han i løbet af weekenden under en tur til byen Englewood Cliffs i staten New Jersey fik stjålet sit dyre Richard Mille-ur til en værdi af 250.000 dollars svarende til mere end 1,5 millioner danske kroner ved et pistol-røveri.

Det skriver flere medier, heriblandt People og det lokale medie North Jersey

Her ses det dyre ur, der er skabt af ur-producenten Richard Mille. Foto: Englewood Cliffs Police Department

Jonathan Chebans talsmand fortæller til mediet People, at Jonathan var sammen med sin mor og sin gode ven i forbindelse med turen til New Jersey. Jonathans mor blev i øvrigt truet med en pistol mod sit hoved, mens en af røverne rev uret af realitystjernens arm.

Jonathan Cheban, der sidste år skiftede navn til Jonathan Foodgod, har i øvrigt en restaurant på Long Island. Han laver også en podcast, hvor han fortæller om mad.

Politiet i Englewood Cliffs har bekræftet røveriet i en udtalelse til pressen. De fik et alarmopkald i forbindelse med røveriet klokken ca. 21.30 lørdag aften og var på gerningsstedet ganske få minutter efter. Men her var de to gerningsmænd flygtet fra gerningsstedet. Politiet forsøgte straks ved hjælp af blandt andet en hundepatrulje at finde frem til røverne. Men det lykkedes ikke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Her nyder Kim Kardashian den franske hovedstad, Paris, sammen med Jonathan Cheban i 2014. Foto: Shutterstock

Den ene gerningsmand beskrives af politiet som en mand med latinamerikansk udseende, mens politiet har lavet en computer-animeret politi-tegning af den anden gerningsmand, der beskrives som afroamerikaner.

Jonathan Cheban har udtalt følgende om røveriet:

'Jeg vil gerne takke alle for den overvældende støtte, jeg og min familie har fået siden den skræmmende hændelse søndag aften. Det var en forfærdelig oplevelse. Men heldigvis har vi det alle godt nu.'