Fik taget billede med 'idol': 20 år senere opdager hun hvem det i virkeligheden er

Som femårig var Bria Madrid til sin første Spice Girls-koncert, da hun pludselig opdagede en pige, der lignede hendes store idol Emma Bunton, som gik under kælenavnet 'Baby Spice'.

Hendes mor overbeviste hende om, at det rent faktisk var 'Baby Spice', og moren spurgte derfor, om pigen ville have taget et billede med datteren.

For nylig fandt Bria Madrid det nu tyve år gamle billede, og her gik det op for hende, hvem pigen i virkeligheden var - nemlig Blake Lively. Hun er siden hen blevet en anerkendt skuespiller og er blandt andet kendt fra rollen som Serena Van Der Woodsen i tv-serien 'Gossip Girl'.

Blake Lively er i dag en anerkendt skuespiller, der er gift med Ryan Reynolds. Foto: AP.

I anledning af koncerten havde Blake Lively klædt sig ud som 'Baby Spice' i form af voldsomt høje plateau-sko og rottehaler. Bria Madrid synes, at billedet var så skørt, at hun delte det på Twitter med teksten:

'Fandt et billede fra min første koncert, da jeg var fem år. Tog et billede med en pige, der var klædt ud som 'Baby Spice', som jeg først nu har opdaget var Blake Lively'.

Found a picture when I was 5 at my first concert. #SpiceGirls and took a picture with a girl dressed up as Baby Spice who I just realized now was @blakelively pic.twitter.com/GN6AW9fg0e — Bria Madrid (@briamadrid) 4. august 2018

Det så stjernen, og hun delte efterfølgende billedet på sin Instagram-profil, hvor hun skrev:

'Udgiver mig for at være en anden... siden 1997. (Tak for billedet af os til Spice Girls-koncerten. Beklager, men jeg er ikke ked af, at jeg lokkede dig til at tro, at jeg var Emma Bunton'.

- Jeg kan huske reaktionen - hun sagde 'Åh gud, selvfølgelig! Og jeg troede, at jeg fik taget et billede med Baby Spice, fortæller Bria Madrid til det amerikanske tv-show 'Today' og fortsætter:

- Mit femårige jeg var ellevild og tænkte: 'Wow, jeg har et billede med Baby Spice', og nu er jeg 24 år og er ellevild over, at det er et billede med Blake Lively/Serena Van Der Woodsen/Bridget fra 'Sisterhood of the Traveling Pants. Det hele er så surrealistisk'.

Læs også om Ruth, der tilbød en mand penge - så gik det op for hende, hvem han var.