Filmstjerne på røven: Har taget hul på sine sidste 60 millioner

Charlie Sheen har bedt retten om at nedsætte sine børnebidrag, der løber op i næsten en halv million kroner om måneden

Den tidligere så succesfulde - og vellønnede - Hollywood-stjerne Charlie Sheen er på røven.

Mener han i hvert selv, eftersom han har taget hul på sine sidste 10 millioner dollar - ca. 60 mio. kr.

Derfor har han sendt en anmodning til retten om at nedsætte de underholdsbidrag, han hver måned sender mødrene til fire af hans børn.

Det er heller ikke småpenge, der ryger afsted hver måned.

Se også: Hiv-ramte Sheen: Nogle ting sker af en årsag

Eks-konen Brooke Mueller modtager hver måned ca. 336.000 kr. til deres to børn sammen, tvillingerne Bob og Max.

En anden eks-kone, Denise Richards, får samtidig 120.000 kr./mdr. til deres børn, 14-årige Sam og Lola på 13.

Det har Charlie Sheen, der har haft vanskeligt ved at finde arbejde, siden han erkendte, at han var HIV-smittet, ikke råd til længere, mener han.

Se også: Charlie Sheen er på røven: Vil sælge værdifuld samling

- Jeg har været ude af stand til at finde fast arbejde, og jeg er blevet blacklistet i mange områder af underholdnings-branchen, siger han ifølge Daily Star.

Før alle vanskelighederne væltede ned over ham, var Charlie Sheen den højest betalte tv-skuespiller med 10 millioner kroner pr. afsnit af serien 'Two and a Half Men'.

Han vandt også en Golden Globe som bedste skuespiller i tv-hittet 'Spin City', hvor han havde erstattet den Parkinson-ramte Michael J. Fox.

På det store lærred har han også haft stor succes, bl.a. i film som 'Platoon' , 'Hot Shots' og 'De Tre Musketerer'.

Se også: Charlie Sheen er på røven: Vil sælge værdifuld samling