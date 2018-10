Filmstjerne: Stjal piller fra venner

Hollywood-stjernen Jamie Lee Curtis - datter af Tony Curtis - gemte i 10 år på en hemmelighed, ingen - absolut ingen, som hun understreger - kendte til.

Hun var afhængig af opioider - stærk og vanedannende smertestillende medicin, og hun stjal også pillerne fra venner, når hun var løbet tør.

Hun fortæller New York Posts Page Six, at hun fik pillerne ordineret efter en mindre plastik-operation omkring øjnene i 1989.

Derefter udviklede hun en decideret afhænghed, og det fortsatte indtil 1998, hvor hendes søster, Kelly, opdagede, at Jamie Lee stjal piller fra hende.

Familien Curtis - far og mor Tony og Janet Leigh - og døtrene Kelly og nyfødte Jamie Lee. AP Photo

Så gik hun i afvænning.

Jamie Lee er langtfra den eneste i Curtis-familien, der har kæmpet med afhængighed.

Faderen, Tony Curtis, var alkoholiker og tog også både kokain og heroin.

Broderen, Nicholas, døde af en heroin-overdosis i 1994.

- Jeg brød den cyclus, der nærmest ødelagde en generation i min familie. At blive ædru betragter jeg som min største bedrift. Større end min mand og mine børn og endda større end nogen roller, succes og fiasko, jeg har haft, siger den snart 60-årige filmstjerne.

