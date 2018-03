Filmstjernes kone indrømmer affære med påstået 'stalker'

Den britiske verdensstjerne Colin Firths kone Livia Guiggioli indrømmer nu, at hun har haft en affære med den mand, som hun har beskyldt for at stalke hende

Den 48-årige italienske filmproducer Livia Giuggioli, der har været gift med den Oscar-vindende skuespiller Colin Firth lige siden 1997, anmeldte den italienske journalist Marco Brancaaciana for have stalket hende og generet hende med en lang række skræmmende udtalelser.

Den 55-årige Marco Brancaccia har overfor The Times nægtet beskyldninger om 'stalking', og fortæller til avisen, at Livia Guiggioli udelukkende er kommet med beskyldninger for at dække over, at hun i 2015 og i 2016 havde en affære med ham.

Men for kun et par dage siden er det berømte ægtepar nu gået ud til medierne og har indrømmet, at Livia Giuggioli faktisk havde en affære med den omtalte journalist, og at journalisten begyndte at stalke Livia Giuggioli, da hun havde afsluttet affæren.

Det skriver flere medier heriblandt The Times og CBS News.

Blev separeret i 2015

Ægteparret har udsendt følgende fælles-udtalelse til medierne via en talsmand:

- Af helt klare grunde har ægteparret Firth ikke haft noget ønske om at offentliggøre denne sag. For nogle år siden besluttede Colin og Livia sig helt privat for at blive separeret. I den periode havde Livia et kort forhold til sin tidligere ven Brancaccia. Men ægteparret Firth blev genforenet og fortsatte deres forhold, lyder det i udtalelsen, der fortsætter således:

- Efterfølgende begyndte Brancaccia en skræmmende bølge af chikane over flere måneder, hvor det meste er dokumenteret. Som en konsekvens af hans stalking, trusler og hans nægtelse af at stoppe chikanen, blev han derfor anmeldt til de italienske myndigheder for stalking. De mange skriverier i denne uge omkring sagen stammer fra et rets-dokument fra sagen, der er blevet lækket. Og det tjener ingen interesser for de parter, der er involveret i sagen.

Hun frygtede afsløring

Til avisen The Times siger den 55-årige journalist Brancaccia således om sagen:

- Min såkaldte 'stalking' bestod af to beskeder via WhatsApp, efter at Julia afsluttede vores forhold i juni 2016 samt en e-mail. Jeg skrev en e-mail til Colin omkring mit forhold til Livia, som jeg i dag fortryder, at jeg sendte. Og hun anmeldte mig til politiet for stalking af frygt for, at jeg ville offentliggøre, hvad hun har afsløret overfor mig omkring sit ægteskab og sit arbejde.

Hun sendte mig 100 beskeder på et år

Brancaccia påstår også, at parrets ægteskab havde været dårligt i årevis.

- På et enkelt år sendte Livia mig hundrede af beskeder fyldt med kærlighed, fotos og videoer. Hun sendte mig oven i købet en dagbog, fortæller Brancaccia til The Times.

Ægteparret Firth har i øvrigt to sønner sammen, 16-årige Luca og 15-årige Matteo.