Fint med at passere 50 år: Det her vil Aniston dog undgå

Den 11. februar i år passerede Hollywood-skuespilleren Jennifer Aniston de magiske 50 år. Det blev fejret med en stor fest med venner og familie, og hendes eksmand Brad Pitt var også blandt gæsterne.

Det er ingen hemmelighed, at alderen preller af på Jennifer Aniston, der i oktober udgaven af magasinet InStyle pryder forsiden. Her er et smukt billede af den ungdommelige 50-årige stjerne, der er ledsaget af ordene: 'Den evige babe.'

(artiklen fortsætter under billedet)

I et interview i magasinet InStyle taler Aniston også ud omkring, hvordan det føles at passere de 50 år.

'Jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal sige. For det føles på ingen måde anderledes. Ting bliver ikke bare lukket ned, fordi man fylder 50 år', siger Jennifer Aniston og tilføjer:

'Fysisk har jeg det helt fantastisk. Så det er mærkeligt pludselig at blive tiltalt på den her måde: 'Du ser godt ud i forhold til din alder'.

Men der er dog en ting, som Jennifer Aniston helst vil undgå her på den anden side af 50 år.

'Jeg vil ikke lyve. Jeg vil ikke have gråt hår.'