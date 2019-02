'Fint skal det være'-stjerne død

Clive Swift, der nok er mest kendt for rollen som Hyacinth Buckets hårdt prøvede mand, Richard, i 'Fint skal det være', er død efter kort tids sygdom.

Den britiske skuespiller blev 82 år gammel og døde omgivet af sin familie fredag.

Det skriver flere medier, heriblandt BBC og The Independent.

Efter nyheden om hans død er det strømmet ind med hilsner på de sociale medier fra venner, bekendte og tidligere kolleger.

'Jeg er så ked af at høre, at Clive Swift er død. Mine tanker går til hans familie og til hans søn Joe', skriver den britiske skuespiller John Challis på Twitter.

'Jeg elskede denne ekstremt talentfulde skuespiller. Hvil i fred skønne Clive Swift', skriver kollegaen James Dreyfus.

'Clive Swift var en fantastisk karakterskuespiller. Både til drama og komedie. Forskellige roller... Fra Shakespeare til Hitchcock og DoctorWho til den hårdtprøvede ægtemand til Hyacinth Bucket', skriver Morris Bright.

Gode penge

På trods af en lang karriere i film og tv, blev det i rollen som Richard, at Swift fik sit helt store gennembrud. Her fulgte seerne den hårdt prøvede Richard, der ikke fik et ben til jorden, når konen Hyacinth ville shoppe eller på skovtur.

I et interview med The Express har Swift tidligere fortalt, at han til at begynde med var meget skeptisk i forhold til at spille rollen som Richard, indtil han mødte instruktør Roy Clarke. Her fortalte han også, at rollen i hit-serien har sikret ham en god indkomst.

- Patricia og jeg kom rigtig godt ud af det med hinanden. Hun er fra Birkenhead, ikke så langt fra, hvor jeg blev født, sagde han i interviewet.

- Ligesom mig er hun meget musikalsk, og hun elsker at spille klaver, og hun var meget loyal over for mig. Det show er det eneste, hvor jeg har tjent ordentlige penge, fordi det var en international succes, og det har givet mig en god pension, som jeg ellers ikke ville have haft, sagde han videre om sin rolle i 'Fint skal det være'.

Clive Smith og Patricia Routledge. Foto: Ritzau Scanpix

Ud over sin rolle som Richard har Swift, der blev født i Liverpool i 1936, blandt andet også medvirket i 'Midsomer Murders', 'The Barchester Cronichles', Alfred Hitchcocks 'Frenzy' og 'Excalibur'.

I 2007 medvirkede han desuden i en 'Doctor Who'-julespecial, som havde over 13 millioner seere.

Fra 1960 til 1975 var Swift gift med forfatteren Margarat Drabble. Sammen fik de datteren Rebecca, som døde af kræft i april 2017.

Derudover efterlader han sig sønnerne Joe og Adam, som han ligeledes fik med Margarat Drabble.