Fitness-Amanda: Jeg har altid haft en røv

Hun er absolut veludstyret alle de rette steder, 31-årige Amanda Lee fra Canada med 10 millioner 'følgere' på Instagram..

Go' røv, som man siger, og brysterne har hun helle ringen grund til at skamme sig over.

- Jeg har altid haft en røv. Det er genetisk, men det har selvfølgelig også hjulpet mig at træne, har hun sagt til magasin et Maxim.

Amanda Lee er fitness-bruger- og træner og optræder ofte som model i den sammenhæng.

Tilfældigt i gang

Ved en tilfældighed kom der gang i både model- og fitness-karrieren, fortæller hun magasinet Men's Health.

- Jeg havde ingen erfaring som fitness-model, men for tre år siden trænede jeg denne pige, Michelle Game, der var hiphop video-model. Hun havde 80.000 'følgere' dengang, og hun bad mig tage en selfie med sig.

- Selfien satte hun på sin profil og taggede mig på den. Så eksploderede min side. Folk spurgte mig om min workout, købte workout-relaterede ting, og jeg besluttede at ændre min side, så den blev mere fitness-agtig. Derfra begyndte det at vokse hurtigt, fortæller modellen.

Der er nu også andet end fitness-billeder på hendes profil.

I you, Mexico Et opslag delt af Amanda Lee (@amandaeliselee) den 6. Jan, 2018 kl. 10.36 PST

A little treat Et opslag delt af Amanda Lee (@amandaeliselee) den 6. Nov, 2017 kl. 11.15 PST

Leg day Et opslag delt af Amanda Lee (@amandaeliselee) den 12. Jun, 2017 kl. 2.28 PDT

Count your blessings Et opslag delt af Amanda Lee (@amandaeliselee) den 3. Feb, 2017 kl. 9.26 PST

A lil throwback Et opslag delt af Amanda Lee (@amandaeliselee) den 22. Dec, 2016 kl. 11.27 PST

@dreamstatelive Et opslag delt af Amanda Lee (@amandaeliselee) den 8. Dec, 2015 kl. 9.43 PST

Little white dress✨ @dreamstatelive Et opslag delt af Amanda Lee (@amandaeliselee) den 11. Sep, 2015 kl. 1.43 PDT

Det sjove er, at det ikke er hvem som helst, der tager mange af hendes billeder. Det er såmænd hendes mor.

- Jeg prøver at hjælpe så meget, jeg kan. Jeg synes. hun ser sød ud.

Enig!