Fitness-dronning: - Jeg er træt af penis-billeder

Den 32-årige Chloe viser her, hvordan hun i fremtiden vil sætte en effektiv stopper for penis-billeder

Den 32-årige britiske model og journalist Chloe Madeley, der også er en fanatisk fitness-dronning med 231.000 følgere på sin Instagram, er dødtræt af, at hun dagligt modtager sjofle beskeder og penis-billeder.

Chloe lægger tit udfordrende opslag ud på sin Instagram, hvor hun viser sin veltrænede, slanke krop frem. Og det får ifølge hende selv mange mænd til at sende hende sjofle beskeder og penis-billeder.

Men det vil Chloe nu sætte en effektiv stopper for. Hun har nemlig besluttet sig for, at hun i fremtiden vil censurere sine egne billeder ved f.eks. at sætte en grå bjælke over sine trusser på billederne. Det kan man se i et friskt opslag på Instagram, der består af tre billeder. Du skal klikke dig frem til det tredje billede for at se Chloes grå bjælker.

Til billedet skriver Chloe blandt andet:

'Jeg vil starte med at pege på de sædvanlige "hun er garanteret fucking skør" på grund af de grå bjælker over mine trusser. Men hver eneste gang, jeg lægger et opslag ud, hvor jeg er iført trusser, får jeg en masse mærkelige beskeder samt penis-billeder.', skriver Chloe og fortsætter:

'Alle, der har set beskederne på min Instagram, kan sikkert forestille sig, hvordan det er. Men fra nu af vil der altså være grå bjælker over mine trusser'.

Herunder er der et tidligere billede på Instagram, hvor Chloe optræder uden trusser.

Fitness-fanatikeren Chloe har tidligere fået en del kritik for de billeder, hun lægger på Instagram. Kritikerne mener, hun promoverer et urealistisk, atletisk og muskuløst ønske om, hvordan kvinder bør se ud.

Chloe har selv svaret, at det er noget vrøvl.

'Jeg siger bare, at det er sådan, jeg gerne vil se ud. De angreb, jeg får, er fra kvinder, der ikke mener, man skal se sådan ud.'