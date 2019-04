Fitness-guru i massiv modvind efter nøgenbillede med datter

Konen skyndte sig at knipse et billede af den ømme stund på stranden. Men så brød helvede løs

Det var tænkt som et sødt ferieminde.

Men et sort-hvid-billede af den australske fitness-guru Sam Wood, der vandrer nøgen langs stranden med sin lige så nøgne 18 måneder gamle datter, blev ikke modtaget så kært, som det var meningen.

Det var Sam Woods kone Snezana Markoski, der knipsede det artistiske nøgenbillede af Sam Wood og deres fælles datter Willow.

Det affødte nogle meget blandede reaktioner fra den 38-åriges mange følgere, da han lagde det op på sin Instagram-side.

Teenagedatter kan se hans numse

Mens mange på det sociale medie roser Sam Wood for at dele billedet, og kalder det et 'super cool', 'vidunderligt' og 'harmløst' billede, skriver mange blandt andet også, at de er 'skuffede' over motivet.

'Som mor til teenagere ville mine børn blive forfærdede, hvis jeg postede min røv', lyder kritikken fra en af Sam Woods fans, med henvisning til, at Sam Wood er stedfar til sin kones 13-årige datter, Eve.



Flere andre fans mener også, at det er et problem at poste nøgenbilleder, når man har en teenage-steddatter.

'Så nu kan hans teenagedatter og potentielt hendes venner se hans numse', lyder det fra en anden fan.

'Et nyt lavpunkt i jagten på opmærksomhed på de sociale medier, skriver en tredje.

Tog shorts af for sjov

Daily Mail Australia har kontaktet den 38-årige fitness-kendis for at få hans reaktion på den kritik, hans far-datter-strandbillede har ført med sig.

- Willow løb rundt på stranden og sagde 'nudie rudie'. Klokken var seks om morgenen og stranden var tom, og hun sagde 'dadda nudie rudie', så for sjov tog jeg mine shorts af og pjaskede rundt sammen med hende, siger Sam Woods til Daily Mail Australia.