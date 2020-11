Flov verdensstjerne undskylder corona-brøler

Rita Ora undskylder for, at hun holdt en mindre fest for at fejre, at hun i sidste uge fyldte 30

Den 26. november var en glædelig dag for Rita Ora, da verdensstjernen fyldte 30 år.

Sangerinden fejrede fødselsdagen i weekenden, hvor hun holdt en mindre fest for en lille gruppe mennesker på en restaurant i London. Her deltog blandt andre modellen Cara Delevinge i festen, der var et brud på de engelske coronaregler.

Verdensstjerne udsat for nethad

Det skriver flere engelske medier - heriblandt Sky News og the Guardian.

Politiet bekræfter over for førstnævnte medie, at de blev tilkaldt til restauranten på grund af brud på coronareglerne, der i øjeblikket siger, at restauranter og pubber kun må holde åbent for takeaway og levering, mens personer heller ikke må samles mere end seks personer.

Ifølge medierne var der omkring 30 gæster samlet til fødselsdagsfejringen, som Rita Ora delte billeder af på sin Instagram-profil.

'Undskyld'

På Instagram indrømmer hun, at hun begik en fejl ved at bryde corona-reglerne under fødselsdagsfejringen. Det sker i en story, hvor hun kalder det en pludselig indskydelse at fejre dagen ude i byen.

'Jeg undskylder dybt for at bryde reglerne, og jeg forstår, at det udgør en risiko for andre mennesker. Det var en alvorlig og tilgivelig fejlbedømmelse. Med restriktionerne har jeg indset, hvor uansvarlig denne handling var, og jeg tager det fuld ansvar,' skriver hun blandt andet.

Ensom sangerinde i bikini-karantæne

Hun tilføjer, at hun især er flov over det, fordi hun ved, 'hvor hårdt folk har arbejdet for at kæmpe mod denne forfærdelige sygdom'.

'Og jeg er fuldt ud klar over, hvilke ofringer folk og forretninger har gjort for at hjælpe med at holde os alle raske. Selvom det ikke gør det i orden, så vil jeg oprigtigt gerne undskylde,' slutter hun.

Rita Ora slipper ifølge the Guardian formentlig for en bøde, mens restauranten kan se frem til en bøde på 10.000 pund - omkring 83.000 kroner.