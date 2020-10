Flygtede fra vred pøbel: Frygtede for sit liv

Da den satiriske 'Borat'-komiker Sacha Baron Cohen forklædte sig som country-sanger til et event for en våbenglad milits, måtte han tage benene på nakken

Komiker og satiriker Sacha Baron Cohen forstår kunsten at fremprovokere en reaktion, men for nyligt var reaktionen alligevel langt voldsommere end forventet.

'Jeg var heldig at komme levende derfra,' fortæller han om situationen, der udspillede sig, efter han forklædt som country-sanger havde formået komme op på scenen som forsanger til et event organiseret af den paramilitære gruppe 'Three Percenters', der kæmper for våben-rettigheder.

Fra scenen fik han blandt andet forsamlingen til at synge med på, at Obama skulle have en covid-19-indsprøjtning og kinesere havde lavet virussen i en 'sushi-fabrik'.

Da folkemængden og organisatorerne indså, hvad der foregik, stormede de scenen, fortæller Cohen i et læserbrev i Time Magazine.

'Da de endeligt stormede scenen, styrtede jeg mod en flugtbil. En vred pøbel blokerede vejen og begyndte at slå på bilen med knytnæver. Under mine overalls bar jeg en skudsikker vest, men den føltes utilstrækkelig da nogle uden for bilen havde maskinpistoler.'

'Da nogen fik flået døren op for at hive mig ud, brugte jeg hele min kropsvægt til at lukke døren igen, indtil vores bil kunne komme væk.'

Hyldes for vanvidstitel

Bekymret for fremtiden

Sacha Cohen og filmholdet var på stedet i forbindelse med optagelserne til 'Borat 2', der udkommer i slutningen af oktober.

Gennem karrieren har Sacha Cohen lavet mange vilde, sjove og tåkrummende stunts i forsøget på blotlægge fordomme og stereotype opfattelser i film som 'Borat', 'Diktatoren' og 'Brüno', og holdet er også vant til stærke reaktioner.

Selvom Cohen forklarer, at selvom flugten fra militsen var skræmmende, er han dybt bekymret for fremtidens USA.

'De næste uger vil vise, om demokratiet vil være lige så heldig som jeg,' skriver han afsluttende.

