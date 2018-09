Fodbold-ikonets underskønne datter: Ikke tøjbudgettet der tynger

Den britiske fodboldspiller Paul Gascoigne gjorde det ekseptionelt godt på grønsværen - og det er lige ved, at man kan sige, han heller ikke været ueffen i soveværelset.

Det kan han da også godt have været alligevel, who knows?, men oprikken over i'et havde været, hvis gudeskønne Bianca Gascoigne havde været hans kød og blod.

Det er hun ikke, kun hans bonusdatter, men det er vist bare en detalje i deres tætte forhold.

Frækkert uden held i kærlighed

Blondinen med de store kasser vækker i den grad opsigt, hvor hun end viser sig.

Den senere tid har hun været på ferie i Dubai og har sørget for at underholde Instagram-fans med billeder fra sol-paradiset.

Det ser i hvert fald ikke ud til, at det er tøjbudgettet, der har tynget.

Et af billederne viser hende med et foto-apparat foran spejlet - topløs og kun i et par dristige short med de lange lokker til at dække over babserne.

Det synes 'følgerne' på Instagram nu også.

'Drømmekvinde', skriver én.

'Utrolig og så smuk', hedder det også.

'Smuk hver gang'', pointerer en tredje.

Vi lader lige beviserne for den påstand køre herunder:

Skøn som altid. Privatfoto

Bianca er 31 år. I 2006 optrådte hun for første gang på forsiden af et magasin, Loaded. Året efter var hun i Nuts, og siden har hun prydet utallige forsider, ligesom hun har deltaget i flere reality-shows.