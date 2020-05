Følgerne går amok efter nøgenbillede

Francesca Farago og Harry Jowsey bragede ind på den internationale realityscene, da de medvirkede i Netflix-serien 'Too Hot to Handle', og parret er lynhurtigt blevet store stjerner på Instagram.

Med henholdsvis 4,5 mio. og 3,5 mio. følgere har Francesca Farago og Harry Jowsey skabt sig noget af en følgerskare på det sociale medie - og de mange følgere blev for nylig forkælet med et vovet nøgenbillede.

'-20.000 dollars,' skriver Harry Jowsey til billedet med henvisning til konceptet i 'Too Hot to Handle', hvor deltagerne får bøder for seksuel kontakt. - og 20.000 dollars var prisen, hvis deltagerne gik hele vejen til samleje.

Knaldede for 138.000 kr. på tv: Nu er de forlovet

På billedet ses en nøgen Francesca Farago, der ligger på maven og kigger væk fra kameraet, mens Harry Jowsey hviler sit hoved på hende.

Det vides ikke, hvornår billedet er taget, men det er ikke helt nyt. På grund af coronavirussen har parret ikke set hinanden siden februar, men via de sociale medier sørger de altså for at holde gang i forholdet.

'Undskyld, mor'

Mere end 1,8 millioner Instagram-brugere har i skrivende stund liket billedet, som også har mere end 26.000 kommentarer.

'Undskyld, mor,' skriver Francesca Farago selv som en kommentar til billedet, der i den grad har fået nettet i kog.

'I forsøger at ødelægge internettet,' skriver Bryce Hirschberg, som også medvirkede i 'Too Hot to Handle'.

'Jeg ville risikere alle 100.000 dollars for Harry Jowsey,' skriver en anden følger.

'Det ser ud til, at du er klar til at bruge alle de 100.000 dollars,' lyder det fra en anden.

Efter tv-sex for 138.000 kroner: Kæmpe forvirring

Francesca Farago og Harry Jowsey fandt kærligheden i 'Too Hot to Handle'. Foto: Ana Cristina Blumenkron/Netflix

Tv-sex for 138.000 kroner

Konceptet i 'Too Hot to Handle' er ganske simpelt, men den har ramt rent ind hos verdens mange realityfans.

I bund og grund handler det om en række flotte personer, der normalt har en stor sex-lyst, som bliver sat sammen i luksuriøse omgivelser.

Her har de mulighed for at vinde en præmiepulje på 100.000 dollars - 686.800 kroner - hvis de holder sig fra hinanden. For hver gang deltagerne kysser eller har en form for seksuel kontakt, bliver de straffet med bøder, som gør præmiepuljen mindre.

Francesca Farago og Harry Jowsey kostede på den front et beløb svarende til 138.000 kroner, men til sidst vandt de mere end blot penge. De fandt nemlig kærligheden med hinanden, og den blomstrer altså stadig.

For nylig troede deres mange fans, at parret var blevet forlovede, efter Harry Jowsey friede med en slikring på Zoom i forbindelse med et reunion-afsnit på Netflix. Francesca Farago sagde ja - men trak efterfølgende i land, fordi hun mener, at sådan noget skal gøres personligt.