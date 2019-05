Før fødsel: Flippede ud uden grund

Når det kommer til Kim Kardashians nye søn, var der ingen grund til at flippe ud, har hun indset

Kim Kardashian fortæller for første gang om sin nye søn.

Hun og Kanye West blev sammen forældre til fire fredag. Det har dog været en noget anderledes omgang, end da hun blev mor til sine tre andre børn.

Det er nemlig ikke hende selv, der har bået ham, men derimod en rugemor.

'Jeg flippede ud over ingenting, for han er den mest rolige og afslappede af alle mine babyer indtil videre, og alle elsker ham så højt,' skriver den 38-årige realitystjerne på sin Instragram-profil.

Kim Kardashian, som er gift med 41-årige Kanye West, har også lagt billeder ud fra et baby shower, de holdt for en uge siden.

'Vi fejrede vores lille dreng for cirka en uge siden, og nu er han her! Han er så perfekt!,' skriver hun.

Navnet på den nyfødte er endnu ikke meldt ud.

Valget faldt på en rugemor efter anbefaling fra lægerne.

Der var nemlig komplikationer ved fødsel af Kim Kardashians tredje barn, Saint West.

Hun blev nødt til at blive akut opereret, da moderkagen ikke ville løsne sig.

Ifølge lægerne kunne det derfor være farligt for hende at blive gravid og bære et barn igen.

Kim Kardashian og Kanye West offentliggjorde i januar for første gang, at de ventede deres fjerde barn, knap et år efter deres datter Chicago West blev født. Derudover har de børnene North og Saint West fra 2013 og 2015.