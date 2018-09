Før og nu: Genforening i Terminator 6 hele 34 år efter den første film

I'll be back! Det er den berømte one-liner, som Arnolnd Schwarzenegger første gang sagde i den første Terminator-film fra 1984. Men nu kan hans medspiller fra dengang Linda Hamilton også med god samvittighed i virkelighedens verden sige den berømte sætning. Den i dag 71-årige Arnold Schwarzenegger og den 62-årige Linda Hamilton genforenes nemlig nu i den kommende film 'Terminator 6' hele 34 år efter den første film.

Linda Hamilton havde i filmen Terminator fra 1984 rollen som Sarah Connor overfor Arnold Schwarzenegger, der naturligvis spillede The Terminator i den berømte film.

Arnold Schwarzenegger på slap line i rollen som The Terminator i den første Terminator-film fra 1984. (Foto: PR Foto)

Linda medvirkede også i 'Terminator 2: Judgement Day' fra 1991, men blev dræbt i den tredje film fra 2009 'Terminator Salvation', hvor det i øvrigt kun var hendes stemme, man kunne høre.

Men på film er alt naturligvis muligt. Så derfor genopstår Linda Hamilton også i den kommende 'Terminator 6' i rollen som Sarah Connor, selv om hun egentlig blev dræbt i den tredje film.

Tre stærke kvinder i Terminator 6. Fra venstre Natalia Reyes, Mackenzie Davis og den 62-årige Linda Hamilton. (Foto: PR Foto)

Det fejrede Arnold Schwarzenegger i går på sin Instagram-profil med et før og nu billede af sig selv og Linda Hamilton. Billedet til venstre er en scene fra den anden Terminator-film, mens billedet til højre er taget under optagelserne til den kommende film. Til billedet skrev Arnold:

'Tillykke med fødselsdagen til min kære ven Linda Hamilton. En af mine favorit-kolleger, en ægte 'badass' og et vidunderligt menneske. Jeg er pumpet og klar til, at vi vender tilbage igen.'

'Terminator 6' får premiere i november 2019. På rollelisten kan man også finde Mackenzie Davis, Diego Boneta, Gabriel Luna og Natalia Reyes. Filmen skal instrueres af Tim Miller, der også instruerede den populære film 'Deadpool'.

Den første Terminator-film blev instrueret af James Cameron, der i øvrigt var gift med Linda Hamilton fra 1997 til 1999. Han er producent på den kommende Terminator-film.

Her ses Linda Hamilton i en scene fra Terminator 2 i 1991. (foto: Moviestar)