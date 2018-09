Først var han en mand - så var hun en pige: Nu skifter kendt sanger køn igen

Den østrigske sangerinde Conchita Wurst blev verdenskendt natten over, da hun i 2014 vandt Melodi Grand Prix i København.

Hun skilte sig ud fra konkurrencens øvrige kvindelige deltagere ved, for det første at være født som mand og for det andet at bære et tæt, mørkt fuldskæg under fremføringen af vinder-nummeret 'Rise Like a Phoenix.'

Conchita Wurst, hvis borgerlige navn er Thomas Neuwirth, blev efterfølgende et ikon for transpersoner verden over, fordi hun med sin androgyne fremtoning brød med samfundets gængse kønsstereotyper.

Regnbueflagene flagrede, da Conchita Wurst gik på scenen med nummeret "Rise like a Phoenix" ved det europæiske melodi grand prix i 2014. Foto: Jens Dresling/POLFOTO

I et interview med det tyske medie Bild forklarer østrigeren nu, at hun fremover vil tiltales som mand.

- På et tidspunkt begyndte det at føles ubehageligt at blive betragtet som kvinde - helt på samme måde som det tidligere føltes ubehageligt at blive tiltalt som 'han'. Nu synes jeg, det er fremmedgørende, hvis man taler om mig som 'hun', siger han til den tyske avis.

Den østrigske sanger har benyttet scenenavnet Conchita Wurst siden 2011, og det kommer ikke til at ændre sig, selvom den fiktive persona nu er en mand, forklarer han til Bild.

- Jeg er mere afslappet i dag, end jeg var dengang. På den måde er det mere af mig selv og mindre en fiktiv figur, siger Thomas Neuwirth, der også har foretaget væsentlige ændringer i sit udseende.

På Instagram har han eksempelvis postet følgende billede, hvor han fremstår noget mere muskuløs og maskulin end han gjorde, da han i 2014 optrådte i en gylden kjole og stiletter.

Ifølge Thomas Neuwirth lå der ikke de store tanker bag transformationen.

- Jeg sætter mig ikke ret meget for i mit liv. Det hele sker bare. Men jeg begyndte for tre år siden at træne. Efter Melodi Grand Prix-sejren levede jeg i et år nærmest i en flyvemaskine, og maden gjorde noget ved min krop. Det kunne ikke blive ved med at gå, men i starten var det meget besværligt for mig at træne. Og nu kan jeg slet ikke undvære det. Så derfra blev kursen lagt til denne her totalforandring, siger den 29-årige sanger.

