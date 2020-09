Første billede i måneder: Stjerne ikke til at kende

For første gang i mange måneder er Ozzy Osbourne blevet set offentligt, og han er næsten ikke til at kende

I sidste uge blev rockstjernen Ozzy Osbourne for første gang i mange måneder set i offentligheden, efter han har trukket sig grundet sin kamp mod sygdommen Parkinson.

Her blev han spottet under en køretur i Los Angeles sammen med sin kone, Sharon Osbourne.

Men den 71-årige Black Sabbath-legende var dårligt nok til at kende. Hans lange, sorte hår, som efterhånden er en del af hans varemærke, var nemlig byttet ud med noget langt mere gråt af slagsen.

Sådan her husker de fleste nok Ozzy Osbourne. Arkivfoto: Joel Ryan/AP/Ritzau Scanpix

'Det er ikke en dødsdom'

Det var tilbage i januar, at Ozzy Osbourne afslørede, at han var blevet ramt af den alvorlige, neurologiske sygdom Parkinson.

Det skete i et interview med 'Good Morning America'.

- Det er ikke en dødsdom, men det påvirker nerverne i din krop. Nogle gange har du en god dag, så en god dag og derefter en virkelig dårlig dag, sagde han i interviewet, hvor han ligeledes fortalte, at han i en længere periode forsøgte at holde sygdommen skjult for offentligheden.

- Det er hårdt at skjule sådan noget - du føler dig hele tiden forkert. Du føler dig skyldig. Jeg er ikke god til at have hemmeligheder. Jeg kan ikke gå rundt med det mere. Jeg er løbet tør for undskyldninger, sagde han og fortsatte:

- Jeg har det bedre nu, hvor jeg har åbnet op om, at jeg har Parkinson.

Ozzy Osbourne var næsten ikke til at kende. Foto: Backgrid/Ritzau Scanpix

Vil ikke gå på pension

Sygdommen fik ham i starten af året til at aflyse alle sine planlagte koncerter.

I et interview med Mirror forholdt han sig forleden til, om sygdommen vil betyde, at han snart går på pension og indstiller sin karriere.

- Hvornår jeg vil gå på pension? Når de sømmer et søm fast til min kiste. Og der vil jeg spille endnu en gang. Jeg er prinsen af mørket!, sagde han i forbindelse med interviewet.

På grund af sin sygdom har Ozzy Osbourne været isoleret siden marts grundet coronavirus. Men på trods af det hele er han overbevist om, at han skal tilbage på scenen.

- Når du mærker, at publikummet hopper, så er det en bedre følelse end en orgasme. Det er den bedste kærlighedsaffære i mit liv. Festen er i gang. Jeg er beæret over, at folk stadig gerne vil se mig.

