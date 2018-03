Folk går amok over models ben: 'De længste jeg nogensinde har set!!'

Det er velkendt, at man som model har brug for et par lange stænger, hvis man skal have en plads på catwalken.

For den 34-årige svenske bodybuilder og model Ia Östergren, er det dog ikke noget, hun behøver at bekymre sig om.

Faktisk er svenskerens veltrænede ben, blevet lidt af en sensation på Instagram, hvor hun da også flittigt deler billeder af skønhederne til glæde for sine mere end 150.000 følgere.

- Er det ikke fantastisk, hvordan man kan forme sin krop, som man ønsker, spørg hun í en tekst, der knytter sig til et billede, hvor hun viser sin transformation fra mager, rødhåret teenager til toptrænet bodybuilder.

- Du er uendelig smuk - den perfekte krop, lyder en af kommentarene.

- Det er de længste ben, jeg nogensinde har set, skriver en anden.

- Fuldstændig magiske ben, skriver en tredje.

Den langbenede svensker tager sig i øvrigt god tid til at besvare sine fans mange spørgsmål. Alligevel er der særlig et spørgsmål, der popper op igen og igen.

- Hallo, hvor høj er du, lyder det opklarende fra lyubovfilshina, der kun er en af mange, der er nysgerrige på samme emne.

- Jeg er 1.78 uden hæle - med hælene på billedet er jeg dog 1,96, svarer Österlund, der til andet billede selv skriver, at de høje hæle er den eneste materielle ting, hun ikke kan leve uden.

Hun fortæller i samme tråd, at hendes ben måler knap en meter per styk.

Selvom at svenskeren har fans i hele verden, er hendes popularitet i Rusland så stor, at hun endda laver endda hashtags på russisk.

På den måde kan hun være sikker på, at hendes frysende 'kammerater' aldrig går glip at et nyt upload af de lange stænger.

Ia har sammen med sin mand Torbjörn Östergren, der er er svensk mester i bodybuilding, desuden to døtre.