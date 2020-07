For 23. gang: Søger om frihed

Efter 50 år bag tremmer og 23 ansøgninger om prøveløsladelse håber Leslie von Houten at få lov til at begive sig ud i friheden. Nu forsøger hun igen

Den amerikanske skuespiller Sharon Tate og hendes ufødte søn blev på bestialsk vis slagtet af medlemmer af Manson-familien i skuespillerens eget hjem i Californien en nat i august 1969. Tre andre blev ligeledes slået ihjel i huset.

Den efterfølgende nat fortsatte de blodtørstige medlemmer af Manson-familien deres morderiske planer og dræbte et ægtepar i parrets hus tæt på Tates.

Makabre drab

Siden da har Sharon Tates søster kæmpet for, at de medvirkende til de makabre drab skal forblive bag tremmer og dermed ikke få lov til at blive prøveløsladt.

Manson-massakrens kvinder: Her er de i dag

Leslie von Houten, som var medlem af den morderiske kult, har i 50 år siddet i fængslet for at have taget del i nogle af de drab, Manson-familien stod bag.

Hun er for fjerde gang blevet erklæret egnet til prøveløsladelse.

Sharon Tate i 1968. Foto: Ritzau Scanpix

Skal ikke slippe

Endnu en gang kæmper Sharon Tates søster, Debra Tate, for, at Leslie von Houten, der blev fængslet umiddelbart efter de makabre mord, ikke skal slippe for din livstidsdom.

I alt har Leslie von Houten søgt om prøveløsladelse 23 gange siden 1977, hvor hun ikke er blevet erklæret egnet, skriver CNN.

Se også: Massemorderen Manson: - Jeg skal giftes med 25-årig

- Risikoen ved at slippe disse personer ud af fængslet forsvinder aldrig. Jeg er bange, ikke kun for mit eget liv og min families, som kan være et muligt mål for dem, men for samfundet, lyder det fra Debra Tate.

Den dømte Leslie von Houten er blevet erklæret egnet til prøveløsladelse, men Debra Tate beder til den californiske guvernør, Gavin Newsom, om at myndighederne afviser anmodningen om prøveløsladelsen. Gavin Newsom skal vurdere, hvorvidt Leslie von Houten får lov til at blive prøveløsladt.

Populær Netflix-serie sat på stand-by

To nætter

Leslie von Houten var ikke til stede under drabet på den gravide Sharon Tate og de tre andre, som blev dræbt i Sharon Tates hjem i Californien. Hun er dømt for det andet makabre drab, som fandt sted dagen efter.

Den nu 70-årige Leslie var kun 19 år, da hun var med til de makabre drab på Rosemary og Leno LaBianca tilbage i 1969.

Debra Tate køber ikke argumentet, om at Manson-familiens medlemmer ikke længere udgør en risiko for samfundet, fordi de er oppe i alderen. Hun siger:

Tarantino i topform: 'Glæder mig til at se den igen'

- Alder er uvæsentlig for psykopatologi. Der er ingen kur for sociopati. Deres trang til at begå voldelig kriminalitet har ikke nogen udløbsdato. Og kriminelle går ikke på pension.

Debra Tate kæmper for, at søsterens morder ikke bliver sluppet fri. Foto: Ritzau Scanpix

Fjerde gang

Prøveløsladelsen skal nu behandles af et udvalg, som har 120 dage til en juridisk gennemgang, hvorefter guvernøren Gavin Newsom har 30 dage til at tage den endelige beslutning om Leslie von Houtons skæbne.

Det er fjerde gang, Leslie von Houton er blevet erklæret klar til prøveløsladelse. Alle tre tidligere anmodninger er blevet afvist. Senest i 2019, hvor selvsamme guvenør, Gavin Newsom, nægtede det.