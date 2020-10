Forarger igen: Må ikke kysse datteren

Fans er endnu en gang oprørte over, at David Beckham kysser datteren Harper på munden

'Lad nu være med at kysse på læberne.'

Sådan lyder en af de mange negative kommentarer til billedet af den tidligere fodboldspiller David Beckham, der er blevet foreviget på sin kones Instagram-profil, hvor han kysser deres datter på munden.

Victoria Beckham har delt billedet med teksten 'Den bedste far' og er tydeligt stolt af båndet mellem David og Harper.

Det er dog ikke alle, der er lige glade for at se det billede.

Flere i kommentarsporet er nemlig forargede over, at David kysser barnet på læberne.

'Jeg elsker din familie, men jeg forstår simpelthen ikke de forældre, der kysser på børns læber,' skriver en.

'Hvorfor kysser han hende på læberne?' skriver en anden.

'Det her har virkelig ødelagt noget i mig. Hvorfor har du dette behov for at kysse din datter på læberne?,' istemmer en tredje.

'Det er altså ret mærkeligt, at du gør det her, David,' lyder det også.

Et udtryk for kærlighed

Der er dog også dem, der mener, at det bare er et uskyldigt udtryk for kærlighed, når en far kysser sin datter på munden.

'En fars kærlighed til sin datter,' skriver en.

'Jeg elsker det her.'

'Hvorfor går folk op i det her? Det er da naturligt at kysse sin datter på læberne,' skriver en tredje.