Forbudt for børn: Ny musikvideo chokerer

Underholdningsbranchen blev fredag ramt af en musikalsk visuel bombe, da Cardi B og Megan Thee Stalliion udgav deres nye musikvideo 'WAP'. Ifølge det danske medie Soundvenue er der tale om rendyrket sex fra start til slut. Musikvideoen er dog endnu ikke tilgængelig i Danmark på grund af den verserende strid mellem Koda og YouTube.

Ekstra Bladet har dog fået fat i en 'bag om optagelserne-video', hvor man sagtens kan fornemme, hvad der er i spil, og hvorfor den meget omtalte musikvideo allerede nu er blevet set af mere end 47 millioner mennesker. Videoen kan ses øverst i artiklen.

Cardi B lagde lørdag et billede ud på Instagram fra 'WAP', hvor hun er klædt i et provokerende leopard-outfit. Her skrev Cardi B.

'Undskyld, undskyld. Jeg kan meget bedre lide det her. WAP.'

MTV.com er lige som flere andre medier begejstret for den provokerende video og roser især det visuelle udtryk, hvor man i musikvideoens start ser to tvillinge-springvand, der viser den nøgne lighed mellem de to ikoner, der også ses i en slangegrav og i en leopard mønstret oase og til en lilla og grøn-stribet børnefødselsdag.

Men videoen er alt andet end børnevenlig. MTV beskriver det blandt andet således:

'Mens parret leverer versene og kaster sig ud i en utrolig koreografi, bliver de til superhelte, der fejrer den kvindelige seksualitet.'

Musikvideoen 'WAP' er i øvrigt også Megan Thee Stallions første udgivelse, efter at hun i juli måned blev skudt i begge sine fødder.

Megan Thee Stallion lagde i går et opslag ud på Instagram med et billede fra videoen, hvor hun er portrætteret sammen med en tiger:

Musikvideoen 'WAP' er også bemærkelsesværdig, fordi adskillige verdensstjerner optræder i små cameo-roller i videoen. Det drejer sig om Kylie Jenner, Normani, Rosalia. Rubi Rose, Sukihana og Mulatto.