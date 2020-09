Skuespillerparret Megan Fox og Brian Austin Green fortalte i foråret 2020, at de havde valgt at lade sig skille, men førstnævnte skulle efterfølgende ikke være ledig på markedet ret længe.

Allerede inden skilsmissen havde flere medier skrevet, at 34-årige Megan Fox havde fundet sammen med den fire år yngre rapper Machine Gun Kelly, der har det borgerlige navn Colson Baker. Og efter få måneders rygter bekræftede hun forholdet.

Parret mødte hinanden under optagelserne til filmen 'Midnight in the Switchgrass', og det var kærlighed ved første blik. Det fortæller Machine Gun Kelly ifølge PEOPLE i 'The Howard Stern Show'.

- Jeg vidste ikke, hvad kærlighed var var, indtil hende og jeg fik øjenkontakt. Der var jeg bare sådan: 'wow', siger rapperen, der var i studiet for at fortælle om sit kommende album, 'Tickets to My Downfall'.

- Efter jeg havde lavet en stor del af albummet, blev jeg forelsket for første gang. Det var min første oplevelse, hvor jeg var åben for kærligheden og den slags, siger han og fortæller, at han slet ikke troede, at det kunne ske for ham.

Machine Gun Kelly var et kendt navn i hiphop-verdenen inden forholdet med Megan Fox. Men da rygterne begyndte at florere omkring de to, gik det for alvor hurtigt.

- Min hus er ikke indhegnet, så det var et problem. Alle ved, hvor mit hus er, så det var et mærkeligt øjeblik, hvor jeg egentlig levede et super normalt liv, og dagen efter var der så paparazzier foran huset hver dag, siger han i programmet.

Megan Fox har tre børn med Brian Austin Green, som hun var gift med i ti år og sammen med i yderligere seks. Machine Gun Kelly har ét barn fra et tidligere forhold.