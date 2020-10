Forfærdeligt ydmygende

Verdensstjernen Jennifer Lawrence blev i 2013 beskyldt for at fake et fald på vej op til scenen under Oscar-festen - nu taler hun ud

Den 30-årige Hollywood-stjerne Jennifer Lawrence afslører nu, at det var en forfærdelig oplevelse for hende, da folk tilbage i 2013 beskyldte hende for 'at fake' et fald, da hun snublede på trapperne på vej op til scenen for at modtage sin Oscar-pris for 'årets bedste kvindelige hovedrolle.'

Det skriver flere medier heriblandt Metro

Jennifer Lawrences afsløring bliver leveret til Heather McMahans i podcasten 'Dear Media Absolutely Not' .

Efter sit ydmygende fald havde Jennifer overskud til efterfølgende at lægge sin Oscar-pris ned, som om den også var faldet. Foto: Ritzau Scanpix.

På selve aftenen tilbage i 2013, da den dengang kun 23-årige Jennifer Lawrence blev kaldt op for at modtage sin Oscar for sin præstation i filmen 'Silver Linings Playbook', var hun klædt i en smuk hvid Diorkjole.

- Jeg var meget nervøs, og jeg havde på ingen måde forestillet mig, at jeg ville vinde den Oscar. Så hører jeg pludselig mit navn blive råbt op fra scenen. Og jeg er ophidset og er nærmest gået i chok. En slags blackout, fortæller Jennifer Lawrence i podcasten og tilføjer:

- Og så faldt jeg på trappen. Alt forsvandt straks fra mine tanker, og min hjerne var helt blank.

Jennifer Lawrence giver her for sjov 'fingeren' til fotograferne. Foto: Ritzau Scanpix.

Jennifer Lawrence forklarer, at hun i dag syv år ældre tager hele oplevelsen lidt mere afslappet. Men dengang var det hele meget følsomt for hende.

- Det hele var en forfærdelig ydmygelse for mig. Også fordi jeg tre dage efter hørte tv-værten Anderson Cooper fortælle i CNN, at mit fald helt klart var 'fake'.

- Jeg mødte senere Anderson Cooper til et juleparty, hvor jeg konfronterede ham med det, han havde sagt. Han sagde undskyld til mig. Og jeg tror, at vi er venner i dag, fortæller Jennifer.