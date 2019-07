Forlovet - for tredje gang: Se den VILDE ring

Tredje gang siges som bekendt at være lykkens gang, og tredje ægteskab tegner da om ikke lykkeligt, så i hvert fald funklende for den 34-årige skuespiller Scarlett Johansson.

Johansson har tidligere været gift to gange - med kollegaen Ryan Reynolds fra 2008 til 2011 og med den franske journalist Romain Dauriac, der er far til hendes fireårige datter, Rose Dorothy, fra 2014 til 2017.

Nu er det altså på den igen.

Den kendte skuespiller har sagt ja til kæresten Colin Jost, der arbejder på det populære tv-show 'Saturday Night Live'. Parret har været sammen i to år og meddelte deres forlovelse i slutningen af maj.

Se også: Scarlett flasher vild tatovering

I weekenden fik offentligheden så for første gang et glimt af den imponerende store forlovelsesring.

Scarlett Johansson viste sin store ring frem på Comic-Con i San Diego. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Page Six er ringen fra Taffin Jewelry over 400.000 dollars værd - altså mere end 2,6 millioner kroner.

Det forklarer en ekspert på området.

- Scarletts ring er et tydeligt bevis på den langstrakte trend (på stenen, red.), som vi ser hos mange brude, selvom den i sandhed er helt sin egen, lyder det fra Alicia Davis fra juvelerfirmaet Shane Co.

Scarlett og hendes to år ældre kommende mand til Emmy Awards sidste år. Foto: Ritzau Scanpix

Ser min finger tyk ud i denne her ring?

- Ovale og pæreformede former er to af de mest populære lige nu, på grund af den måde de forlænger fingeren på, så den ser slankere ud, og diamanten større, tilføjer hun.

Ringen skulle angiveligt være designet af James de Givenchy, der er den ikoniske designer Hubert de Givenchys nevø.

Scarlett Johansson holder sig ikke til det sikre, når det gælder hendes look. Her ses hendes store tatovering. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Billedet vækker opsigt: Kan du genkende verdensstjernen