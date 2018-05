Formel 1-kæreste: Uheldig med slikkepind

Formel 1-racerkøreren Jenson Button er også godt kørende i privatlivet

Han er kæreste med trussemodellen Brittny Ward, og hun plejer ikke ligefrem at få negative kommentarer for sine Instagram-billeder.

Men det har hun fået efter at have postet nedenstående billede, hvor hun slikker på en slikkepind, som hun - sammen med producenterne - hævder har en nærmest mirakuløs indvirkning på kroppen.

Så sexet er Formel 1-stjernes Playboy-kæreste

Flattummy (flad mave) hedder produktet, som Brittny Ward hævder er velegnet til at holde den lille sult på afstand - hvilket hurtigt kan ses på maven.

'Jeg har et par stykker med, hvor end jeg går. Lige nu har jeg dem i min fitness-pose, i min bil, i min pung, og faktisk har jeg også et par stykker på mit natbord mod den der sene natte-trang', skriver hun.

Et opslag delt af Brittny Ward (@brittnyward) den 16. Maj, 2018 kl. 3.16 PDT

Indslaget vække ikke just jubel hos flere af 'følgerne' på Instagram.

'Troede, du var bedre end det. Du sender et fuldstændig forkert signal med et sådant produkt. Jeg stryger dig fra mit feed fra nu af', skriver en nathanbellows.

'Jeg er virkelig overrasket over, at du reklamerer for dem, når du ellers advokerer for en stærk, ikke mager krops-type', mener bagsandbeauty8.

'Du ser vildt godt ud, men de slikkepinde er ikke sunde, man får intet ud af at undertrykke sin sult overhovedet', skriver el-ena.

Reaktionerne er kommet efter, at Kim kardashian på sin Instagram har offentliggjort en lignende billede.

Radioværten Jamela Jamil kaldte således Kim Kardashian for at have 'en frygteligt og giftig inflydelse på unge piger'.

Den bredbagede reality-dronning slettede billedet efter kritikken, men det er nu blevet lagt op igen.

Et opslag delt af Kim Kardashian West (@kimkardashian) den 15. Maj, 2018 kl. 4.00 PDT

Hvad angår Brittny Ward, så er det dog ikke alle, der tager notits af slikkepinden.

'Du ser brandgodt ud', skriver én.

'Du ser godt ud og har et smukt smil', hedder det fra en anden.

Det kan vi kun være enige i.

Brittny Ward fylder 28 år senere i denne måned. Hun var Playmate i januar 2015 i Playboy og har været kæreste med Jenson Button i to år.

Brittny og Jenson Button er stadig forelskede. Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

Foto: All Over Press

