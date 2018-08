Forsøger desperat at kopiere Kim Kardashians bedste selfies: Se dem her

Reality-stjernen Kim Kardashian er uden tvivl verdens førende dronning, når det gælder selfies. Hun har lagt et hav af berømte selfies ud på sin instagram-profil gennem årene lige fra afslørende hotte bikini-billeder til det berømte nøgenbillede fra badeværelset.

Men nu er der en anden reality-stjerne fra England, der forsøger at gå i Kim Kardashians fodspor. Nemlig Gemma Collins, der er mest kendt for sin medvirken i reality-tv-serien 'The Only Way Is Essex'.

Det skriver flere medier heriblandt Metro.

Gemma Collins har netop lagt tre selfies ud på sin instagram-profil, hvor hun direkte forsøger at kopiere tre af Kim Kardashians mest legendariske selfies. Et lidt desperat forsøg vil nogen måske sige. Hvad synes du?

På det første billede kaster den 37-årige Gemma Collins sig ud i Kardashians berømte nøgenbillede fra badeværelset. Og hun benytter også som Kim Kardashian to sorte censur-striber over brysterne og skridtet.

(artiklen fortsætter under billederne)

Herunder kan du se Kim Kardashians originale opslag. Til billedet skrev Kim Kardashian: 'Når du ligesom ikke har noget at tage på. LOL.'

Gemma krøb også ned i en hvid badedragt for at kopiere Kardashians berømte selfie fra 2013, der fik hendes partner Kanye West til at skynde sig hjem.

Herunder kan du se Kim Kardashians originale opslag. Til billedet skrev Kim Kardashian: 'Intet filter'.

Og endelig prøvede den britiske reality-stjerne også kræfter med Kim Kardashians berømte selfie, hvor hun iklædt hvidt undertøj drikker mælk.

Det er langt fra første gang, at folk er gået til ekstremer i deres forsøg på at ligne superstjernen.

Her kan du møde Kamilla Osman, der blev et kendt ansigt verden over for sin slående lighed med den stor-numsede Kardashian.

Her kan du se en mand, der har brugt en lille million på at kopiere Kims udseende.