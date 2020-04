Forsvandt i ti år: Deler grufulde detaljer om årsagen

I 2008 havde den walisiske sangerinde Aimee Anne Duffy sit helt store gennembrud med kæmpehittet 'Mercy' og siden 'Well Well Well' i 2010, men i de senere år har man stort set ikke hørt noget til hende.

I starten af 2020 fortalte den 35-årige sangerinde åbent sin personlige og chokerende udlægning af, hvorfor hun har været så tavs de sidste ti år af sin karriere.

'Sandheden er, og tro mig, jeg er okay og i sikkerhed nu, at jeg blev voldtaget, bedøvet og holdt fanget i nogle dage. Selvfølgelig overlevede jeg. Det tog tid at komme sig over. Der er ikke nogen nem måde at sige det på,' lød det i et ærligt Instagram-opslag fra Duffy.

Den oplevelse har hun nu valgt at åbne endnu mere op om i et opslag på sin blog, som hun kalder 'The 5th House'.

Her deler hun gruopvækkende detaljer om episoden, som hun de sidste ti år har forsøgt at rejse sig fra.

'Det går mig på, at denne historie indeholder sorg, når så mange har brug for det modsatte lige nu (i coronakrisen, red.). Jeg kan kun håbe, at den tjener som en øjeblikkelig distraktion eller måske endda en trøst og en besked om, at man kan komme ud på den anden side af mørket,' indleder hun blogindlægget og fortsætter:

'Jeg kunne ikke forestille mig at opfinde en historie om, at jeg har været i gang med at ro over verdenshavene. Jeg ville ikke lyve, og jeg kunne ikke lyve,' siger hun blandt andet om, hvorfor hun har valgt at være åben omkring sin oplevelse.

Duffy til Brit Awards i 2009. Foto: Joel Ryan

Blev 'drugget'

Inden hun fortsætter blogindlægget advarer hun om, at det kommer til at indeholde meget grusomme detaljer.

'Hvis du læser dette må jeg advare dig: Det indeholder detaljer, der kan virke foruroligende på nogle,' skriver hun og fortsætter med at gå i detaljer om voldtægten.

'Det var min fødselsdag. Jeg blev 'drugged' på en restaurant. Jeg blev derefter 'drugged' i fire uger og blev taget til udlandet. Jeg kan ikke huske, at jeg kom på et fly, og jeg blev transporteret i et køretøj. Jeg blev placeret på et hotelværelse, og gerningsmanden kom tilbage og voldtog mig,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg husker smerten, og at jeg forsøgte at forblive ved bevidsthed på værelset, efter det skete. Jeg var fanget med ham i en dag mere. Han kiggede ikke på mig. Jeg skulle gå bag ham. Jeg var på en eller anden måde ved bevidsthed og tilbagetrukket. Han kunne have skilt sig af med mig. Jeg påtænkte at løbe væk til en naboby, mens han sov, men jeg havde ingen kontanter, og jeg var bange for, at han ville ringe til politiet, fordi jeg løb væk,' skriver hun videre.

Ifølge Duffy er der mange detaljer, hun ikke husker fra overgrebet. Hun husker dog, at gerningsmanden på et tidspunkt tog hende med hjem til hende selv igen.

'Jeg ved ikke, hvordan jeg havde styrken til at holde ud i de dage. Jeg følte ikke nærværet af noget, der hjalp mig med at holde mig i live,' skriver hun og tilføjer:

'Jeg fløj tilbage sammen med ham. Jeg forholdt mig rolig og så normal, som jeg kunne i sådan en situation, og da jeg kom hjem, sad jeg som en zombie. Jeg vidste, at mit liv var i fare. Han fortalte, at han ville slå mig ihjel. Mit instinkt sagde mig, at jeg skulle løbe og finde et sted at bo, som han ikke kunne finde,' skriver hun.

Duffy hittede især med 'Mercy' og 'Well Well Well', inden hun forsvandt fra offentlighedens søgelys. Foto:AP

Bekendt kom forbi

I sit eget hjem blev Duffy ifølge hende selv 'drugget' og holdt fanget i fire uger. Hun husker ikke, hvorvidt hun blev voldtaget i den periode.

Duffy havde i lang tid spekuleret over, hvordan hun kunne komme fri. Men det skete først en dag, da en person, hun kendte, kom for at besøge hende i hendes hjem og opdagede, at noget var galt.

'En, jeg kender, kom til mit hus og så mig sidde på balkonen, mens jeg stirrede ud i rummet, mens jeg var svøbt i et tæppe. Jeg kan ikke huske, at jeg kom hjem. Personen sagde, at jeg var gul i huden, og at jeg var som en død person,' skriver Duffy, der ikke valgte at gå til politiet.

'Derefter følte jeg mig ikke sikker ved at gå til politiet. Jeg følte, at hvis noget gik galt, så kunne jeg være død, og han ville have dræbt mig. Jeg kunne ikke risikere at blive mishandlet, eller at det kom overalt i nyhederne, imens jeg var i fare. Jeg fulgte de instinkter, jeg havde. Men jeg har fortalt det til to kvindelige politibetjente i forbindelse med episoder de sidste år,' fortsætter hun.

Ifølge Duffy har flere spekuleret i, hvorfor hendes familie ikke fattede mistanke og kom hende til undsætning.

'Du spekulerer måske over, hvor min familie var. Dem, der gerne ville hjælpe, var simpelthen for langt væk. Det, der skete, var ikke kun et bedrag mod mig, mit liv og en vold, der næsten slog mig ihjel. Det stjal også en masse fra andre mennesker. Jeg var ikke den samme person i meget lang tid. Voldtægt er som levende mord. Du er i live, men død. Jeg kan kun sige, at det tog ekstremt lang tid at samle stumperne.'

Har fået professionel hjælp

Duffy fortæller, at hun deler sin oplevelse for sin egen helings skyld, men også for at bryde det tabu, der kan være forbundet med seksuelle overgreb.

Hun fortæller desuden, at hendes redning blev en helt bestemt psykolog.

'Jeg aner ikke, hvordan jeg var så heldig at møde hende (psykologen, red.). Hendes smukke blå øjne, den lyserøde sofa, kæmpe bibliotek, fantastiske sind og evner. Uden hende ville jeg ikke have klaret den. Jeg var i overhængende fare for selvmord bagefter. Hun lærte mig at kende, så mig som et menneske, lærte at navigere mig på rette spor,' siger Duffy, der ligeledes fortæller, at hun har haft svært ved at holde øjenkontakt med folk efter voldtægten.

Den 35-årige sangerinde er dog kommet en lang vej siden den grufulde episode.

'Jeg ved ærlig talt ikke, hvad der er det næste for mig. Jeg vil gerne opleve, hvem jeg i virkeligheden er for første gang helt privat,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg kan nu lægge dette årti bag mig. Der ligger i fortiden. Forhåbentligt vil der komme færre 'hvad skete der med Duffy'-spørgsmål. For nu ved I det, og jeg er fri,' afslutter hun.