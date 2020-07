Forsvundet skuespiller fundet død

Mandag morgen lokal tid fandt det lokale politi et lig i Lake Piru i Californien, hvor skuespiller Naya Rivera, der især er kendt fra serien 'Glee', forleden forsvandt, da hun var ude at sejle i en lejet båd sammen med sin fireårige søn, Josey Hollis Dorsey.

På en pressekonference mandag klokken 23 dansk tid bekræfter The Ventura County Sheriff's Department, at det er Naya Rivera, der er fundet død, og at eftersøgningen dermed er indstillet.

- Efter seks dages intensiv eftersøgning fandt vi i dag et lig i Lake Piru. Baseret på de fysiske beviser, stedet liget blev fundet, tøjet og tilstanden, samt det faktum at ingen andre er meldt savnede, er vi sikre på, at det er liget af Naya Rivera, vi har fundet, lyder det fra Sheriff Bill Ayub på pressemødet.

- Det har været en ekstremt svær tid for hendes familie. Vores hjerte er med dem, og vi deler deres sorg i forbindelse med Nayas død. Vi har holdt dem opdaterede hele vejen igennem processen. Vores tanker går også ud til Nayas venner og mange fans, lyder det fra Bill Ayub, der ligeledes takker Nayas familie og venner for at have bidraget i eftersøgningen.

Her ses Rivera sammen med sin søn. Foto: Chris Delmas

Ifølge Bill Ayub blev Naya Rivera fundet i et område, hvor der var meget krat, og derfor har det været svært for dykkerne at finde hende, selvom de i de seneste dage har ledt intensivt med helikopter, droner og dykkere.

- Kroppen flød i overfladen af vandet. Det så ud til, at kroppen har været i vandet i mange dage, lød det fra Bill Ayub, der fortalte, at det er sandsynligt, at Rivera blev fanget i krattet og ikke kunne komme op igen.

Bill Ayub fortæller, at der ikke er beviser for, at der er tale om en forbrydelse eller selvmord, og at man dermed arbejder ud fra en teori om, at der er sket en tragisk ulykke.

Liget skal nu undersøges nærmere ved en obduktion.

- Hendes familie har været ved søen hver dag, og de har bevaret håbet hele tiden, lyder det på pressemødet.

Naya Rivera blev kun 33 år. Foto: AP

Under pressekonferencen fortalte Bill Ayub også mere om, hvad Riveras fireårige søn har fortalt om episoden, og hvad der gik galt i de skæbnesvangre minutter, der på tragisk vis kostede Rivera livet.

- Han og Naya svømmede i søen sammen. Sønnen beskriver, at han blev hjulpet op i båden af Naya, og at han kiggede tilbage og så hende forsvinde ned i vandet, forklarer Ayub.

- Vi er af den overbevisning, at hun lige havde nok energi til at få sin søn tilbage i båden. Men hun havde ikke nok energi til at redde sig selv.

Selvom der de seneste år har været flere drukneulykker i Lake Piru, gjorde politiet det på pressemødet klart, at det er tilladt at svømme i området.

Her ses den båd, som Naya Rivera forsvandt fra. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

Forbipasserende slog alarm

Det var personer på en anden båd på søen, der slog alarm, da de om eftermiddagen 9. juli opdagede, at Riveras fireårige dreng lå alene i den båd, de havde lejet, og sov.

Sønnen havde redningsvest på og var uskadt, men Rivera var intet sted at se.

Drengen, som Rivera har med eksmanden Ryan Dorsey, blev siden genforenet med sin familie og er i god behold.

Rivera og sønnen havde sammen lejet en båd omkring klokken 13 lokal tid og var sejlet ud for at have en hyggelig eftermiddag på Lake Piru, da det gik helt galt, og Rivera aldrig vendte tilbage til båden.

