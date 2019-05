Fra drenge til mænd: Sådan har de forandret sig på 24 år

Tirsdag aften skridtede Hollywood-stjernerne, den 55-årige Brad Pitt og den 44-årige Leonardo DiCaprio op af den røde løber til gallapremieren på Quentin Tarantinos nye film 'Once Upon af Time in Hollywood'.

Modne flotte mænd i deres bedste alder, er der nok mange, der vil sige om de velklædte verdensstjerner, der havde sat deres hår i de helt rigtige folder.

Ekstra Bladet fandt frem til et 24 år gammelt billede, hvor Brad Pitt og Leonardo DiCaprio også står side om side. Her ser de lidt drengede ud med lettere pjusket hår.

Der er løbet meget vand gennem åen, siden det billede blev taget for 24 år siden. Og både Brad Pitt og Leonardo DiCaprio har siden udviklet sig til nogle af verdens mest omtalte og bedste skuespillere. Men de ser faktisk også meget bedre ud i dag, end de gjorde for 24 år siden. Hvad synes du?

Herunder kan du se det helt friske billede af det verdensberømte makkerpar fotograferet i Cannes tirsdag aften:

Leonardi DiCaprio og Brad Pitt side om side på den røde løber i Cannes. Flotte velklædte mænd i deres bedste alder. (Foto: Ritzau Scanpix)

Brad Pitt og Leonardo DiCaprio spiller i øvrigt overfor hinanden i Quentin Tarantinos nye film 'Once Upon a Time in Hollywood' i rollerne som en falleret western-skuespiller og hans stuntmand, der nu har besluttet sig for at erobre Hollywood.

Tarantino trækker dog også tråde til den berygtede seriemorder Charles Manson, der med sine disciple spredte død og rædsel i USA i slutningen af 1960' erne.

Storfilmen tæller i øvrigt andre store stjerner såsom Al Pacino og Kurt Russell samt den afdøde Luke Perry i en af sine sidste roller.

Da filmen i går aftes blev vist under filmfestivalen i Cannes blev den ifølge Hollywood Reporter modtaget med stående ovationer i seks minutter. Der er også en ny trailer på filmen, som du kan se øverst i artiklen.

Her poserer Brad Pitt og Leonardo DiCaprio for pressen tirsdag eftermiddag. Foto: Ritzau Scanpix)