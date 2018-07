Fræk Bollywood-stjerne forarger i Indien

Poonam Pandeys bafre hud er for meget for den moralske højrefløj

En indisk nattebabe? Ja, hvorfor ikke?

27-årige Poonmam Pandey kvalificerer afgjort til den hæderen med en række Instagrams-fotos og klip på YouTube, som man ikke kan kalde andet end sexede.

Se også: Sexbombe hiver Babs & Nutte på plads

Privatfoto

Privatfoto

Se video her

Og så er hun Bollywood-kendis, og det er bestemt heller ikke noget, der trækker ned.

Faktisk er ganske kontroversiel i Indien, hvor hun bor i Mumbai.

Kendt blev hun især, efter at hun havde lovet at strippe for det indiske cricket-landshold, hvis det vandt World Cup'en i 2011.

Indien vandt, men Poonam holdt ikke ord. Ingen strip. Hun undskyldte sig med offentlig misbilligelse.

Se også: Ukrainsk sexbombe med gigant-bryster

Hun sendte dog et nøgen-billede, da Kulkata Knight Riders vandt det lokale mesterskab i 2012.

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 23. Jul, 2018 kl. 10.08 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 13. Jul, 2018 kl. 1.03 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 24. Jul, 2018 kl. 8.29 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 22. Jul, 2018 kl. 6.52 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 22. Jul, 2018 kl. 9.15 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 13. Jul, 2018 kl. 11.22 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 12. Maj, 2018 kl. 8.19 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 23. Dec, 2017 kl. 2.01 PST

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 20. Okt, 2017 kl. 11.33 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 20. Sep, 2017 kl. 4.19 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 13. Sep, 2017 kl. 4.58 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 11. Sep, 2017 kl. 11.56 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 31. Jul, 2017 kl. 11.30 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 9. Maj, 2017 kl. 6.50 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 8. Maj, 2017 kl. 11.29 PDT

Et opslag delt af Poonam Pandey (@ipoonampandey) den 2. Feb, 2017 kl. 4.20 PST

Et opslag delt af poonam pandey (@poonampandey69) den 21. Sep, 2016 kl. 2.54 PDT

Et opslag delt af poonam pandey (@poonampandey69) den 21. Sep, 2016 kl. 2.53 PDT

Et opslag delt af poonam pandey (@poonampandey69) den 9. Apr, 2016 kl. 4.16 PDT

Et opslag delt af INDESCRIABLE BEAUTY QUEEN (@bollywood.insane) den 24. Jun, 2018 kl. 4.43 PDT

Men hendes problemer med den offentlige moral var ikke forbi endnu. I plakaten for sin 2013-film 'Nasha' viste hun mere hud, end en flok vrede protestere brød sig om.

De rev plakaten i stykker, og Poonam fik skriftlige tæsk med den moralske pegefinger.

Se også: Nyd solskinnet med skønne Kelly

Generalsekretæren for højrefløjs-partiet Shiv Sena Chitrapat røg til tasterne.

'Vi finder plakaten i høj grad vulgær og nedsættende og vil ikke tillade, at de bliver hamstret', skrev han i en annonce.